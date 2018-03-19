Суїцид легенди АТО в Миколаєві: українцям нагадали, як льотчик знищував десантуру РФ

29-річний льотчик-герой АТО Владислав Волошин, який здійснив самогубство, за травень-серпень 2014 року провів 33 бойові вильоти і, зокрема, знищував російських десантників під Іловайськом.

"Поруч з ним, на його очах російська ППО збила три наших штурмовика і літак-розвідник. Але смерть його не лякала. Він був ведучим чергової пари штурмовиків в резерві командування АТО в Краматорську в кінці серпня 2014-го, коли були і такі, хто боявся вилітати через високий ризик бути збитим", - розповів в своєму Facebook журналіст Юрій Бутусов.

Двічі Волошин наносив удари безпосередньо по російським військам, зазначив він.

"Причому є численні свідки його точного удару по російським десантникам під Іловайськом. Там збили його самого, але він вижив, отримавши важкі травми під час катапультування, вирвався з облави до своїх, і був готовий знову летіти в бій", - говорить Бутусов.

Як повідомляв "Обозреватель", Владислав Волошин застрелився 18 березня у власній квартирі. У той момент вдома була вся його сім'я.