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Суїцид легенди АТО в Миколаєві: українцям нагадали, як льотчик знищував десантуру РФ

3.7тЧитати новину російською

29-річний льотчик-герой АТО Владислав Волошин, який здійснив самогубство, за травень-серпень 2014 року провів 33 бойові вильоти і, зокрема, знищував російських десантників під Іловайськом.

"Поруч з ним, на його очах російська ППО збила три наших штурмовика і літак-розвідник. Але смерть його не лякала. Він був ведучим чергової пари штурмовиків в резерві командування АТО в Краматорську в кінці серпня 2014-го, коли були і такі, хто боявся вилітати через високий ризик бути збитим", - розповів в своєму Facebook журналіст Юрій Бутусов.

Двічі Волошин наносив удари безпосередньо по російським військам, зазначив він.

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"Причому є численні свідки його точного удару по російським десантникам під Іловайськом. Там збили його самого, але він вижив, отримавши важкі травми під час катапультування, вирвався з облави до своїх, і був готовий знову летіти в бій", - говорить Бутусов.

Як повідомляв "Обозреватель", Владислав Волошин застрелився 18 березня у власній квартирі. У той момент вдома була вся його сім'я.

Читайте всі новини по темі "АТО на Донбасі" на сайті "Обозреватель".

Тема
АТО на Донбасі
Особа
Юрій Бутусов
Місце
УкраїнаМиколаїв
Об'єкти
Ветерани війни на Донбасісмертькримінал
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