Суїцид легенди АТО в Миколаєві: Бутусов дізнався деталі трагедії

29-річний льотчик-герой АТО Владислав Волошин, який вчинив самогубство, напередодні трагедії різко замкнувся в собі.

"Сьогодні спілкувався з дружиною Владислава - Надією і з його друзями, з товаришами по службі. У п'ятницю Влад зібрав велику нараду в аеропорту, говорив про проведення тендерів, сертифікації смуги. В суботу Влад зі своїм другом Андрієм, теж колишнім військовим, якого сам Влад запросив на роботу в аеропорт в пожежну частину, ходили на базар", - розповів у своєму Facebook журналіст Юрій Бутусов.

Владислав купив туфлі, здав в ремонт светр, щоб забрати з ремонту в понеділок.

"Увечері в суботу різко замкнувся в собі. Після повернення з фронту Владу потрібна була допомога психологів, пережите іноді давало про себе знати, там на війні він свій бар'єр страху давно перейшов. Але до психологів він не звертався. Дружину зміна настрою не здивувала, знала, що буває..." - пише Бутусов.

Виконуючим обов'язки директора миколаївського аеропорту Волошина призначили тільки в кінці січня, нагадав він.

"Влад переживав за будь-яку справу, за яку брався, але про які-небудь погрози останнім часом не говорив. Вранці в неділю в квартирі, де перебували тільки дружина і двоє їхніх маленьких дітей, пролунав постріл ..." - розповідає журналіст.

Смерть сталася фактично на очах рідних, зазначає Бутусов.

"Вони були в сусідній кімнаті, все відбулося на очах. "Швидка" приїхала швидко, лікарі зробили все, що могли... Квартира зйомна, звідти треба з'їжджати, машина службова, ноутбук, гаджети і телефон - службові, заощаджень немає.

Скріни з листування в його телефоні, де він говорить про "суїцидальні настрої" і тиск з боку голови ОДА, - справжні, від 24 лютого, з листування з колишнім першим заступником директора аеропорту Максимом Карпіним", - каже журналіст.

За його словами, дружина і близький друг Волошина Андрій конфлікт з головою ОДА не підтверджують, кажуть, відносини були робочі, і про конфлікти не йшлося.

"Телефон вилучено поліцією, всі його повідомлення перевіряються, жодна версія зараз не відкинута, буде перевірено все, включаючи конфлікт через можливі порушення при добудові аеропорту.

Друзі кажуть, що ніякого відношення до порушень, виявлених аудиторською службою, Влад не мав, він не проводив тендери, оскільки щойно був призначений, і, зрозуміло, підстав для порушення кримінальних справ проти нього не було ніяких", - уточнює Бутусов.

Волошин був нагороджений орденом "За мужність 3-го ступеня", та громадською відзнакою "Народний герой України".

"Залишилися сиротами діти - дівчинка 2 рочки, хлопчику 1 квітня виповниться 5 років. Їм сказали, що тато захворів... Прощання відбудеться в середу, час і місце поки не відомі, завтра сім'я прийме рішення.

Сім'я потребує допомоги, з квартири вони з'їхали, потрібні хороші психологи, та й просто дружня підтримка. Картка для допомоги: 5168757311484150", - додав журналіст.

Як повідомляв "Обозреватель", Владислав Волошин застрелився 18 березня.

Владислав Волошин - колишній пілот штурмовика Су-25 299-ї Миколаївської бригади тактичної авіації. За свої бойові вильоти в 2014 році він може претендувати на звання найбільш відчайдушного військового льотчика України. Владислав неодноразово завдавав результативні удари по російським агресорам в Україні, а всього зробив 33 бойових вильотів.

Після точного удару по російським десантникам під Новокатеринівкою 29 серпня 2014 року його літак збили. Владислав катапультувався і приземлився на території, окупованій ворогом. Зі зламаною рукою завдяки координації куратора зі штабу АТО йому вдалося пройти повз блокпостів російсько-терористичних військ і вибратися до позицій ЗСУ.