Суїцид чи вбивство? Запоріжжя сколихнула загадкова смерть 15-річної студентки

У Запоріжжі при загадкових обставинах загинула 15-річна Анастасія Пелех.

Трагедія сталася в ніч з 17 на 18 березня, передають "Запорізькі вісті". Тіло дівчини виявили біля будинку по вул. Косигіна 9.

"Одягнена була в чорну куртку, джинси, чорні замшеві черевики на шнурках. Зріст 168 см. Колір очей зелений. Блондинка з довгим волоссям", — сказано в описі.

Близькі дівчини, яка вчилася на юридичному факультеті коледжу, вважають, що її вбили. Однак в поліції несподівано висловили припущення, що Анастасія нібито вчинила самогубство. При цьому подробиці озвучені не були.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 КК України (умисне вбивство з позначкою "самогубство").

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Миколаївщині бійцівський пес розірвав дівчину по команді її хлопця.

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