|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Суїцид чи вбивство? Запоріжжя сколихнула загадкова смерть 15-річної студентки

1.4тЧитати матеріал російською

У Запоріжжі при загадкових обставинах загинула 15-річна Анастасія Пелех.

Трагедія сталася в ніч з 17 на 18 березня, передають "Запорізькі вісті". Тіло дівчини виявили біля будинку по вул. Косигіна 9.

"Одягнена була в чорну куртку, джинси, чорні замшеві черевики на шнурках. Зріст 168 см. Колір очей зелений. Блондинка з довгим волоссям", — сказано в описі.

Близькі дівчини, яка вчилася на юридичному факультеті коледжу, вважають, що її вбили. Однак в поліції несподівано висловили припущення, що Анастасія нібито вчинила самогубство. При цьому подробиці озвучені не були.

Новини
Знайдений у валізі оголений труп дівчини впізнали: подробиці та фото 18+

Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 КК України (умисне вбивство з позначкою "самогубство").

Суїцид чи вбивство? Запоріжжя сколихнула загадкова смерть 15-річної студентки

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Миколаївщині бійцівський пес розірвав дівчину по команді її хлопця.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Місце
УкраїнаЗапоріжжя
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки