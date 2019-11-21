Підтвердив суд: у скандалі з насильником зі "Слуги народу" трапився новий поворот

Судимість народного депутата України від фракції "Слуга народу" Романа Іванісова за зґвалтування підтвердили в Пологівському районному суді Запорізької області.
Про це повідомили журналісти ТСН, які звернулися за коментарем до представниці суду Інни Кацаренко (щоб подивитися сюжет, поскрольте новину вниз).
Справа, за даними "Телевізійної служби новин", розглядалося в цьому суді й зберігається в архіві.
"Це спроба зґвалтування в природній формі і зґвалтування в збоченій формі", – розповіла про вирок суддя-спікер Кацаренко.
Із посиланням на матеріали справи повідомляється, що, будучи у восьмому класі, майбутній нардеп разом із трьома іншими особами зґвалтував місцеву мешканку. Його засудили до 3,5 років, пізніше термін скоротили на рік, але він його не відсидів.
"Указом президента від 29 листопада 1996 року Іванісову Роману Валерійовичу невідбуту частину покарання було замінено на умовну з іспитовим строком два роки", – пояснила Кацаренко.
Роман Іванісов (у центрі)
facebook.com/ivanisov153.sluganarodu
Журналісти також поспілкувалися з колишнім вихователем Маріупольської колонії Павлом Краморовим. Він заявив, що добре пам'ятає засудженого Іванісова.
"Я працював і з його особистою справою, і з ним спілкувався. Сидів він за непопулярною 117-ю і 118-ю статтями – це "зґвалтування" і "зґвалтування у неприродній спосіб неповнолітньої", – сказав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:
З'явилася інформація про те, що народний депутат України з фракції "Слуга народу" Роман Іванісов відбував покарання за зґвалтування неповнолітньої.
Журналіст Юрій Бутусов запевнив, що інформація є достовірною. Також він розкрив подробиці перебування чоловіка за гратами, зазначивши, що він погасив судимість законним шляхом.
Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підтвердив наявність погашеної судимості в Іванісова.
Пізніше в ГПУ заявили, що надана генпрокурором Русланом Рябошапкою інформація про погашену судимість Іванісова є непідтвердженою.
Іванісов заявив про замовні провокації та призупинення членства в політсилі. Відповідний пост він розмістив у своєму Facebook після спростування від ГПУ, однак пізніше передумав і видалив свій пост.
На скандал відреагував і президент України Володимир Зеленський, пообіцявши перевірити всі факти щодо нардепа Іванісова.
З обвинувального вироку відомо, що чоловік був засуджений за групове задоволення статевої пристрасті з обтяжуючими обставинами і замах на зґвалтування неповнолітньої.
Адвокат Іван Ліберман заявив, що Іванісов за скоєні ним злочини повинен був отримати мінімум 7,5 років в'язниці.
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