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21 листопада • оновлено в 22:42
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/ Розслідування

Підтвердив суд: у скандалі з насильником зі "Слуги народу" трапився новий поворот

2.6т
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Судимість народного депутата України від фракції "Слуга народу" Романа Іванісова за зґвалтування підтвердили в Пологівському районному суді Запорізької області.

Про це повідомили журналісти ТСН, які звернулися за коментарем до представниці суду Інни Кацаренко (щоб подивитися сюжет, поскрольте новину вниз).

Справа, за даними "Телевізійної служби новин", розглядалося в цьому суді й зберігається в архіві.

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"Це спроба зґвалтування в природній формі і зґвалтування в збоченій формі", – розповіла про вирок суддя-спікер Кацаренко.

Із посиланням на матеріали справи повідомляється, що, будучи у восьмому класі, майбутній нардеп разом із трьома іншими особами зґвалтував місцеву мешканку. Його засудили до 3,5 років, пізніше термін скоротили на рік, але він його не відсидів.

"Указом президента від 29 листопада 1996 року Іванісову Роману Валерійовичу невідбуту частину покарання було замінено на умовну з іспитовим строком два роки", – пояснила Кацаренко.

Роман Іванісов (у центрі)

Роман Іванісов (у центрі)

facebook.com/ivanisov153.sluganarodu

Журналісти також поспілкувалися з колишнім вихователем Маріупольської колонії Павлом Краморовим. Він заявив, що добре пам'ятає засудженого Іванісова.

"Я працював і з його особистою справою, і з ним спілкувався. Сидів він за непопулярною 117-ю і 118-ю статтями – це "зґвалтування" і "зґвалтування у неприродній спосіб неповнолітньої", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Скандали навколо "Слуги народу"
Особа
Роман Іванісов
Місце
Україна Запоріжжя
Теги
Партія Слуга народу зґвалтування скандали видео
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
====Бедные украинские мужики - все женщины уехали за границу заниматься проституцией и мужикам в Украине осталось заниматься либо педофилией либо мужеложством или мастурбацией ===
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
какой пoзop принaдлежать k этому гадкому OПГ. Бaндy геть.
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ttt ta
ttt ta
Этот цирк должен продолжаться вечно! ха-ха-ха-ха
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