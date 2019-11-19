Про колишню судимість нардепа Іванісова від СН за зґвалтування неповнолітньої та зґвалтування у неприродній спосіб написали вже всі ЗМІ, це вже не секрет.
І знову почались маніпуляції на тему судимий/не судимий (як було з Януковичем).
Тому для не юристів поясню в чому суть питання.
Судимість за законом може зніматись судом або гаситись через певний час після відбуття покарання. І після цього особа вважається НЕ судимою, тобто має право, наприклад, балотуватись у депутати та писати в анкеті "не судимий". Але особа на все життя залишається такою, що раніше притягалась до кримінальної відповідальності.
Янукович про це не знав, він думав, що судимість - це на все життя, і тому сам себе викрив, коли в анкеті це зазначив, а мав повне право не зазначати, бо був на той час вже НЕ судимим.
Тож, якщо ви хочете зрозуміти чи була особа колись судимою, то краще ставити питання так: чи притягалась раніше особа до кримінальної відповідальності? Тоді не буде формальних підстав приховатись за погашеною судимістю і сказати "ні". Бо на питання про судимість ви можете отримати відповідь "не судимий" від людини, яка не один рік провела колись у місцях позбавлення волі.
P.S. На одній з зустрічей Президент дав дуже слушну пораду місцевим чиновникам, коли сказав, що треба хоча б гуглити людину, яку збираєтесь призначати на посаду. Все вірно, сьогодні гугл знає все. Чому це не зробили в СН перед тим, як реєструвати від себе кандидатів у депутати – ось у чому питання.
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