Судилище над українськими моряками у Москві: військовим продовжили арешт

Лефортовський районний суд Москви 15 січня продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою 12 українським морякам, взятим у полон Росією в Чорному морі.

Перші рішення судді оголосили стосовно Романа Мокряка, Андрія Оприска, Євгенія Семидоцького і Сергія Цибізова, повідомляє Telegram-канал "LIFE SHOT".

Пізніше арешт продовжили ще чотирьом морякам — Володимиру Терещенку, Богдану Головашу, Сергію Попову і Андрію Шевченку. Всі вони перебуватимуть під вартою до 24 квітня.

Останніми, щодо кого суд окупантів ухвалив рішення 15 січня, стали Михайло Власюк, Денис Гриценко, Андрій Драч і В'ячеслав Зінченко. Після цього засідання оголосили завершеним. Долі інших 12-и бранців Кремля оголосять 16 січня.

Полонені українські моряки "LIFE SHOT"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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