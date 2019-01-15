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Судилище над українськими моряками у Москві: військовим продовжили арешт

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Лефортовський районний суд Москви 15 січня продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою 12 українським морякам, взятим у полон Росією в Чорному морі.

Перші рішення судді оголосили стосовно Романа Мокряка, Андрія Оприска, Євгенія Семидоцького і Сергія Цибізова, повідомляє Telegram-канал "LIFE SHOT".

Пізніше арешт продовжили ще чотирьом морякам — Володимиру Терещенку, Богдану Головашу, Сергію Попову і Андрію Шевченку. Всі вони перебуватимуть під вартою до 24 квітня.

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Останніми, щодо кого суд окупантів ухвалив рішення 15 січня, стали Михайло Власюк, Денис Гриценко, Андрій Драч і В'ячеслав Зінченко. Після цього засідання оголосили завершеним. Долі інших 12-и бранців Кремля оголосять 16 січня.

Полонені українські моряки

Полонені українські моряки

"LIFE SHOT"

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Загострення в Азовському морі
Місце
Україна
Тег
Керченська протока
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van Dijk Max
van Dijk Max
надеялись что зеленка везде и всегда поможет?
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andrei andrei
andrei andrei
Не судилище, а суд.
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Solenko Evgen
Solenko Evgen
Sarcozi Tramp, пригласи лучше своих братьев по "разуму" саркози и трампа - они быстрее приедут в твой лепрозорий, жертва подпольного аборта.
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Васильев Александр
Васильев Александр
1. Это не суд, а фашистское судилище. 2. Это – ссыкуны. Поскольку они зассали передать дело в свое милитаристское судилище, поскольку тогда расписались бы в военной агрессии. 3. Ничего иного ожитать от фашистского отребья и не стоило.
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