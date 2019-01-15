Судилище над українськими моряками у Москві: військовим продовжили арешт

Лефортовський районний суд Москви 15 січня продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою 12 українським морякам, взятим у полон Росією в Чорному морі.
Перші рішення судді оголосили стосовно Романа Мокряка, Андрія Оприска, Євгенія Семидоцького і Сергія Цибізова, повідомляє Telegram-канал "LIFE SHOT".
Пізніше арешт продовжили ще чотирьом морякам — Володимиру Терещенку, Богдану Головашу, Сергію Попову і Андрію Шевченку. Всі вони перебуватимуть під вартою до 24 квітня.
Останніми, щодо кого суд окупантів ухвалив рішення 15 січня, стали Михайло Власюк, Денис Гриценко, Андрій Драч і В'ячеслав Зінченко. Після цього засідання оголосили завершеним. Долі інших 12-и бранців Кремля оголосять 16 січня.
Полонені українські моряки
"LIFE SHOT"
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 листопада корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.
Усі 24 члени їхніх екіпажів потрапили у полон, троє моряків зазнали поранень.
27 листопада окупаційна влада Криму почала обирати запобіжний захід українським військовополоненим морякам. 15 українських моряків заарештували на два місяці.
28 листопада Київський районний суд Сімферополя на два місяці заарештував дев'ятьох офіцерів ВМС.
26 грудня суд завершив розгляд апеляцій на арешт українських моряків, відхиливши клопотання адвокатів.
27 грудня Україна висунула Росії вимогу щодо термінових переговорів про військовополонених, проте в РФ заблокували пропозицію.
Станом на 27 грудня усі 24 захоплені українські моряки визнали себе військовополоненими.
28 грудня адвокат моряків Микола Полозов заявив, що ФСБ тисне на всіх полонених українців.
В Росії припустили, що обмін 24 українських українських моряків може відбутися вже у 2019 році, проте не раніше за президентські вибори в Україні.
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