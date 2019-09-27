Суди - не указ: як Госпродспоживслужба проводить "кадрові чистки"

Тиск, погрози і терор. Співробітники Госпродспоживслужби заявляють про низку незаконних звільнень і скорочень, що відбуваються в установі з подачі керівництва – керівника Володимира Лапи і його першого зама Андрія Жука. Вони переконані: протягом останніх двох років зі структурних підрозділів служби методично "вичищають" всіх невгодних. Тих, хто так чи інакше заважає керівництву Госпродспоживслужби реалізувати ряд схем по незаконному збагаченню. У ситуації розбирався OBOZREVATEL .

Уже третій рік співробітники Госпродспоживслужби змушені працювати в умовах постійної напруги і під страхом звільнення. За останній час вже понад 40 співробітників різних підрозділів служби були незаконно звільнені. Частина з них махнула на все рукою, частина – пішла в суди відстоювати свою правоту.

Але навіть в тих випадках, коли незаконність звільнень визнали суди, котрі зобов'язали поновити людей на займаних посадах – нинішнє керівництво Госпродпотребслужби виконувати рішення судів не поспішає.

Спеціаліст... без диплома?

Значна частина звільнених співробітників працювала у Державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи. Масова хвиля звільнень почалася там після того, як з подачі першого заступника глави Госпродспоживслужби Андрія Жука виконувати обов'язки директора інституту поставили Олександра Піщанського.

Виконувати обов'язки директора ДНДІЛДВСЕ Олександр Піщанський був призначений ще в 2017 році. І лише зараз його статус мають намір "узаконити": інститутом почали ширитися чутки про призначення Піщанського директором цієї установи. І ці чутки мають своє непряме підтвердження: зараз Піщанський проходить спецперевірку в НАЗК, що передує призначенням на посаду.

Ця інформація у колективі була сприйнята вкрай негативно. Співробітники НДІ навіть пригрозили звернутися з цього приводу до Офісу президента, Кабміну, ГПУ та антикорупційних органів.

У розпорядженні OBOZREVATEL опинився лист трудового колектива інституту до Володимира Лвпи з приводу призначення Піщанського. Це призначення, на їхню думку, грубо порушує вимоги ст.8 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" та положення про ДНДІЛДВСЕ, і потягне за собою позбавлення інституту наукового статусу, можливості займатися референс-діяльністю, виконувати наукові проекти. Співробітники інституту побоюються втрати атестатів акредитації в НААУ, додаткових витрат на переакредитацію в розмірі понад 200 тисяч гривень, втрати наукового стажу вченими і неможливості для аспірантів закінчити дисертації.

Чим же так не догодив колективу Піщанський? За даними співробітників, які вони виклали в згаданому листі, ця людина далека від ветеринарії і тим більше – від діагностично-лабораторної роботи. Вони звинувачують нинішнього керівника інституту в купівлі наукового звання кандидата наук. І у тому, що, звільняючи неугодних наукових співробітників, він на їх місце призводить лояльних до себе ... екс-співробітників МВС.

Операція "реорганізація"

Зараз в НДІ проходить реорганізація і скорочення посад за штатним розкладом. Під соусом реорганізації звільняти неугодних стало куди простіше. І хоча для фахівців, які працювали на посадах, що підпадають під скорочення, керівництво зобов'язане підшукати іншу роботу – робиться це далеко не завжди.

Втім, звільнення в НДІ почалися значно раніше.

Так, "жертвою" нового керівництва став завідувач відділу права і документообігу, голова профкому ДНДІ Роман Третьяков. Він звернувся до Солом'янського районного суду, але в позові йому було відмовлено – з формальної причини.

Ще одна незручна для нового керівника співробітниця – головний спеціаліст відділу Оксана Роговська. Жінку з 2 групою інвалідності (яка страждає від онкозахворювання) довго тероризували погрозами звільнити "за статтею". В результаті жінка не витримала тиску – і погодилася підписати заяву про звільнення. До суду не зверталася.

Дісталося і цивільному чоловіку Роговської Андрію Черенкову, який працював в ДНДІ системним адміністратором. Він був звільнений за підробленими документами. Зараз із законністю його звільнення розбирається Солом'янський районний суд.

У Голосіївському районному суді розглядається позов Сергія Сабашенко, який працював на посаді завідувача відділом органолептичних досліджень. В рамках оптимізації, затіяної Піщанським та Жуком, його звільнили без обов'язкового підписання заяви про переведення на іншу посаду. Просто тому, що директору треба було звільнити місце для своєї знайомої.

Суди – не указ?

Навіть там, де незаконно звільнені співробітники довели свою правоту в судах, керівництво Госпродспоживслужби відмовляється виконувати рішення судів і відновлювати на роботі людей.

Так, через суд намагалася поновитися на посаді Ольга Єфімова, начальник відділу ветеринарно-санітарних заходів на державному кордоні управління держінспекції Госпродспоживслужби у зв'язку з реорганізацією останньої. Єфімова домоглася скасування наказу про звільнення. Суд також зобов'язав відомство Лапи компенсувати їй зарплату за час вимушеного прогулу.

Однак незважаючи на те, що відповідне рішення суду першої інстанції Київський адміністративний суд прийняв ще у грудні 2018 року, ні грошей, ні відновлення на роботі Єфімова досі не дочекалася.

До речі, відтягують неминуче (для правової держави) виконання рішення суду в Госпродспоживслужбі під дивним приводом: у травні вони написали заяву до Окружного апеляційного суду з проханням ... роз'яснити, що мається на увазі під відновленням Ефімової на посаді.

У жовтні виповнюється рівно рік, як Госпродспоживслужба не виконує виконавчий лист Шевченківського районного суду м.Києва, який зобов'язує негайно відновити на посаді директора ДНДІ Володимира Загребельного. Суд визнав його звільнення незаконним, скасував наказ про звільнення від 27 березня 2017 року і ухвалив виплатити йому 210 тисяч гривень за вимушений прогул та 70 тисяч гривень моральної шкоди.

Тоді Госпродпотребслужба оскаржила рішення першої інстанції в Київському апеляційному суді, який 12 березня 2019 року став на біквідомства Лапи. Однак Касаційний цивільний суд в складі Верховного Суду України 12 червня цього року поставив крапку в цьому судовому спорі – і постановив: Загребельний був звільнений незаконно і повинен бути поновлений на посаді.

Однак Верховний Суд України Госпродспоживслужбі, схоже, не указ: Загребельного на посаді вони поновлювати не збираються. Замість цього активізували зусилля по передачі інституту в руки в.о. директора Піщанського.

Чим заважали звільнені співробітники?

Зневажливе ставлення до вимог КЗпП є системним для Госпродспоживслужби явищем. Адже спостерігається воно в багатьох структурах цього відомства. Наприклад, в ДП "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин" скорочували навіть співробітників, які перебувають у декретній відпустці. Незважаючи на те, що таке скорочення заборонено законом.

З цим зіткнулося, наприклад, подружжя Єрмакових, яке працювало в цій структурі. Після народження сина у вересні 2015-го Валентина Єрмакова, яка очолювала відділ кадрів цього підприємства, перебувала в декретній відпустці до 26 червня 2017 року. Після вона повернулася на роботу, а її чоловік, зам директора з технологічних питань, написав заяву на відпустку по догляду за дитиною.

Відповідний наказ директор агентства Ігор Клименок підписав 10 липня.

А вже у серпні посаду, яку займав Єрмаков, скоротили.

За цим фактом Єрмаков написав заяву до поліції.

Однак правоохоронці провадження не відкрили. Як переконаний сам Єрмаков, багато в чому – завдяки зв'язкам Андрія Жука і Володимира Лапи. Причини, за якими став незручним для вищого керівництва Госпродспоживслужби, він пояснює просто: заважав проводити держзакупівлі без проведення тендерів і отримувати мільйонні відкати. За його словами, зараз ДП "АІРТ" є фактично кишеньковою бізнес-структурою, яка працює в інтересах двох чиновників: голови Госпродспоживслужби Лапи і його першого зама Андрія Жука.

З огляду на, що тендерами Лапи і Жука вже зацікавилися правоохоронні органи, слова Єрмакова не виглядають такими вже неймовірними. Як і розповіді співробітників про "схематози" на оренді приміщень, що перебувають на балансі служби та інших способах "заробітку" керівництва цієї структури.

Але це вже – зовсім інша історія. І ми до неї обов'язково повернемося.

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