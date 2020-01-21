Заарештував фігурантів вбивства Шеремета: київського суддю виправдали за старий "грішок"

Суд визнав невинуватим у винесенні незаконного рішення в 2014 році суддю Печерського райсуду Києва Сергія Вовка, який у грудні 2019 року заарештував підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета Юлію Кузьменко та Андрія Антоненка.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на текст вироку від 15 січня. Рішення виніс суддя Вишгородського районного суду Київської області Олексій Рудюк.

Він визнав свого колегу Вовка невинуватим у винесенні завідомо незаконного рішення в червні 2014 року. Вовка звинувачували в тому, що він незаконно в заочному режимі позбавив жительку Києва права власності на квартиру та автомобіль.

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Суддя Рудюк вирішив, що прокуратура і слідство не довели наявність у Вовка наміру на винесення завідомо незаконного рішення і повністю виправдав його.

У 2012 році суддя Вовк засудив колишнього генерального прокурора Юрія Луценка до 4 років в'язниці, а в грудні 2019 року заарештував Кузьменко та Антоненка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше слідчі допитали музиканта Олександра Положинського у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

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