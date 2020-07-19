Суддя Вовк намагався розвідати про телефонні розмови журналістки, – розслідування

Павло Вовк та Євгеній Аблов хотіли вияснити, з ким розмовляла Євгенія Моторевська.

Голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк та його заступник Євгеній Аблов намагались отримати дані про телефонні з’єднання журналістки порталу "Слідство.Інфо" Євгенії Моторевської.

Як ідеться в розслідуванні "Слідства.Інфо" з посиланням на оприлюднені НАБУ аудіозаписи розмов керівництва ОАСК, цікавість до даних про контакти журналістки виникла після того, як Моторевська підготувала матеріал про святкування Абловим дня народження у ресторані VaBene в центрі Києва 13 квітня 2019 року.

Тоді привітати одіозного суддю прийшли чимало політиків, судді з Києва й регіонів (попри робочий день), політик Сергій Ківалов та тодішній головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

Невдовзі після виходу матеріалу, за даними НАБУ, Аблов поцікавився у Вовка, чи можливо отримати дані щодо того, коли і з якими абонентами Євгенія спілкувалась телефоном власне 13 квітня й кількома днями раніше.

Діалог між чоловіками, відповідно до аудіозаписів НАБУ:

Аблов: Це ж усе одна баришня, зі "Слідство.Інфо", журналістка. Я не думаю, що в неї два телефони, як у нас.

Вовк: Але це несерйозно, виключно тільки через те…

Аблов: Ні, я думаю днів за 5 може, хтось – ну, просто там подивитись.

Вовк: А, так. Зроби мені повідомлення смс-кою: "Необхідно трафік з’єднань, локація за таким-то мобільним номером, з такого-то по такий-то дні". Візьми це за один день.

Аблов: Так. Можна зробити в день народження, щоб переконатись, що вона була біля ресторану. І з цього телефона.

Вовк: Зроби мені повідомлення, надішли – і подивимось, із ким вона. (Дзвонить комусь.) Слухай, Сашо, а допоможеш знаєш, у чому? Ми зараз скинемо тобі повідомленням телефончик. За тиждень подивитись, із ким "бився", трафік з’єднань. Може, вирахуємо, хто ж стуканув. Ну, просто цікаво.

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