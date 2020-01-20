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20 січня • оновлено в 21:51
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/ Розслідування

"Заробила кочегаром і на полуниці": суддя Вищої ради правосуддя дивно пояснила купівлю 5 квартир

2.2т
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Суддя, членкиня Вищої ради правосуддя Лариса Іванова не змогла пояснити свої статки, які не відповідають заявленим деклараціям.

Про це на сторінці у Facebook нагадав "Центр протидії корупції". Зазначається, що раніше, в період проходження конкурсу на посаду судді Верховного Суду, Громадська рада чесноти виявила невідповідність способу життя сім'ї Іванової та її офіційних доходів.

Тоді наявність цінного майна суддя пояснила так: "Працювала кочегаром у котельні три роки, потім нормувальником у цеху рік і рік інженером із техніки безпеки. А ще збирала полуницю".

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Лариса Іванова

Лариса Іванова

Аргумент

Іванова разом із чоловіком-бізнесменом мають 5 квартир у Києві сумарною площею 323 квадрати. Всі вони були придбані тоді, коли Іванова вже працювала в суді. У жінки також є будинок площею понад 400 квадратів.

"Син Іванової Антон – також суддя, але в Луганській області. У 2012 році 26-річний суддя купив квартиру в центрі Києва площею 106 квадратів. У тому ж році Іванов-молодший придбав у Києві нежитлове приміщення", – йдеться у повідомленні ЦПК.

Вказується, що кар'єрний стрибок Іванова зробила під час президентства Віктора Януковича.

Нагадаємо, до складу Вищої ради правосуддя Лариса Іванова була обрана в кінці 2018 року XVI позачерговим з'їздом суддів України.

Квартири, які є у власності судді

Квартири, які є у власності судді

Декларація Іванової за 2018 рік. Скріншот

Квартири, які є у власності судді

Квартири, які є у власності судді

Декларація Іванової за 2018 рік. Скріншот

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, суддя Апеляційного суду Києва Юрій Слива, який звільнив з-під варти фігуранта у справі збитого на Донбасі Boeing 777 Володимира Цемаха, в 2014 році позбавив прав активіста "Автомайдану".

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Боротьба з корупцією в Україні сул
Місце
Україна
Тег
декларація
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Это вот эта харя работала кочегаром?)
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
ета епанута срана не имеет права на существование...
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Zhikharev Dmitry, не переживай и вас с собой заберём)))))))))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Да что же вы такие убогие и безграмотные???ну какая нахрен членкиня?????вы что там курите???идиотины!!!!нет такого слова вы её ещё пездыней назовите идиоты))))))))))))
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