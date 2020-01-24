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25 січня • оновлено в 00:48
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Обвинувачений у хабарництві суддя знову попався "на гарячому": НАБУ показало фото

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В. о. глави одного з районних судів Львівської області, кримінальне провадження за хабарництво проти якого дійшло до Вищого антикорупційного суду, знову попався на "гарячому" при отриманні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"24 січня 2020 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом САП викрили в. о. глави одного з районних судів Львівської області на одержанні неправомірної вигоди. Як встановило слідство, служитель Феміди вимагав неправомірну вигоду за непритягнення до адміністративної відповідальності", – йдеться у повідомленні.

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Обвинувачений у хабарництві суддя знову попався

Обвинувачений у хабарництві суддя знову попався

Відзначається, що розслідування наведених фактів детективи НАБУ здійснювали з грудня 2019 року.

Відкрито питання про оголошення судді підозри.

"Зауважимо, що вже вдруге правоохоронці викривають цього суддю. Попереднього разу це трапилося в кінці 2018 року. Тоді служителя Феміди викрили в отриманні 1 тис. євро за непритягнення особи до адміністративної відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Розслідування цього епізоду закінчено, справа слухається в суді", – нагадали в НАБУ.

Суддя на Львівщині вдруге попався на хабарі

Суддя на Львівщині вдруге попався на хабарі

Пресслужба НАБУ

Суддя на Львівщині вдруге попався на хабарі

Суддя на Львівщині вдруге попався на хабарі

Пресслужба НАБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що суддя Ківерцівського районного суду Іван Підгорний, якого в квітні 2016 року засудили до п'яти років позбавлення волі, уникнув покарання.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Місце
Україна
Теги
Вищий антикорупційний суд Спеціалізована антикорупційна прокуратура Національне антикорупційне бюро України хабар
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