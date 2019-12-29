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29 грудня • оновлено в 08:54
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Вигороджували режим Януковича: що відомо про суддів, які випустили "беркутівців"

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Судді Київського апеляційного суду, які дозволили звільнити з-під варти колишніх бійців "Беркута", що потрапили в списки на обмін, ухвалювали рішення на користь скандальних політиків і режиму експрезидента–втікача Віктора Януковича.

Про це йдеться в розслідуванні журналістів "Слідство.Інфо". Йдеться про членів колегії суддів Маргариту Васильєву, Віктора Габріеля і Анатолія Орла.

Так, головуюча суддя Васильєва всупереч закону скасувала угоди про визнання вини з двома фігурантами "газової справи" екснардепа Олександра Онищенка, якого підозрюють у створенні газової схеми з нанесенням шкоди державі більш ніж на півтора мільярда гривень.

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Спливли скандальні факти про суддів у справі "беркутівців"

Спливли скандальні факти про суддів у справі "беркутівців"

Скріншот з відео

Габріель за часів Революції Гідності відмовився задовольнити скаргу учасника акції протесту на рішення суду першої інстанції. Той був позбавлений водійського посвідчення на півроку через поїздку в Межигір'я.

Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя визнала, що суддя порушив норми Кодексу про адміністративні правопорушення, однак до відповідальності його не притягали.

Орел у свою чергу підтвердив законність рішення Бориспільського міськрайонного суду про умовно-дострокове звільнення колишнього нардепа від "Батьківщини" Віктора Лозінського. Він був засуджений на 10 років за вбивство селянина Валерія Олійника на території мисливських угідь.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Київський апеляційний суд відпустив з-під варти під особисте зобов'язання ексбійців спецпідрозділу "Беркут" Олега Янішевського, Сергія Зінченка і Павла Аброськіна, підозрюваних у розстрілах Небесної Сотні.

  • Українці бурхливо відреагували на рішення суду.

  • У ГПУ запевнили, що судовий розгляд щодо "беркутівців" буде продовжено.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Небесна Сотня Розстріли на Майдані
Особа
Віктор Янукович
Місце
Україна
Тег
Беркут
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Беркут Інгвар
Беркут Інгвар
для таких кривосуддів треба застосовувати вищу міру соціяльного захисту _ ліхтарі
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