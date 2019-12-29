Вигороджували режим Януковича: що відомо про суддів, які випустили "беркутівців"

Судді Київського апеляційного суду, які дозволили звільнити з-під варти колишніх бійців "Беркута", що потрапили в списки на обмін, ухвалювали рішення на користь скандальних політиків і режиму експрезидента–втікача Віктора Януковича.
Про це йдеться в розслідуванні журналістів "Слідство.Інфо". Йдеться про членів колегії суддів Маргариту Васильєву, Віктора Габріеля і Анатолія Орла.
Так, головуюча суддя Васильєва всупереч закону скасувала угоди про визнання вини з двома фігурантами "газової справи" екснардепа Олександра Онищенка, якого підозрюють у створенні газової схеми з нанесенням шкоди державі більш ніж на півтора мільярда гривень.
Спливли скандальні факти про суддів у справі "беркутівців"
Скріншот з відео
Габріель за часів Революції Гідності відмовився задовольнити скаргу учасника акції протесту на рішення суду першої інстанції. Той був позбавлений водійського посвідчення на півроку через поїздку в Межигір'я.
Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя визнала, що суддя порушив норми Кодексу про адміністративні правопорушення, однак до відповідальності його не притягали.
Орел у свою чергу підтвердив законність рішення Бориспільського міськрайонного суду про умовно-дострокове звільнення колишнього нардепа від "Батьківщини" Віктора Лозінського. Він був засуджений на 10 років за вбивство селянина Валерія Олійника на території мисливських угідь.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Київський апеляційний суд відпустив з-під варти під особисте зобов'язання ексбійців спецпідрозділу "Беркут" Олега Янішевського, Сергія Зінченка і Павла Аброськіна, підозрюваних у розстрілах Небесної Сотні.
Українці бурхливо відреагували на рішення суду.
У ГПУ запевнили, що судовий розгляд щодо "беркутівців" буде продовжено.
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