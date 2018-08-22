Суд зобов'язав НАБУ розслідувати дії детективів у справі Насірова

Солом'янський районний суд Києва скасував постанову детектива Національного антикорупційного бюро про закриття кримінального провадження, в якому колишнього керівника ДФС Романа Насірова визнали потерпілим.

"Суд скасував постанову детектива НАБУ про закриття кримінального провадження, у якому Романа Насірова було визнано потерпілим. Це справа щодо вчинення детективами НАБУ і прокурорами САП кримінальних правопорушень відносно Романа Насірова. Тепер прокурор САП має відновити досудове розслідування і продовжити слідчі дії", - розповів адвокат екс-чиновника Костянтин Дорошенко Укрінформу.

Зокрема, мова йде про залучення Насірова до кримінальної відповідальності, затримання, проникнення до клініки "Феофанія", залишення його в небезпеці і позбавлення волі в Солом'янському райсуді по закінченню 72-годинного терміну затримання.

За словами Дорошенка, захист екс-глави ДФС звернеться до Генпрокуратури з проханням змінити орган досудового розслідування у цій справі.

Нагадаємо, НАБУ відкрило кримінальне провадження проти Насірова в березні 2017 року. У листопаді матеріали передали до суду. Екс-глава ДФС заявляв, що став жертвою інформаційної кампанії з боку детективів.

7 березня суд заарештував Насірова на 60 днів із правом внесення застави в розмірі 100 млн гривень. У результаті, за нього внесли гроші, після чого його відпустили на свободу.

У грудні він заявив, що НАБУ не може сформулювати звинувачення. У лютому 2018 року Насіров також розповів, що справа детективів є вигаданою. 27 червня з'явилася нова інформація про екс-голову ДФС. Крім того, Насіров розповів, що директор НАБУ Артем Ситник йому погрожував.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні 2018 року САП почала розслідування за фактом незаконної фіксації НАБУ розмови Насірова з його адвокатами, що є втручанням у діяльність захисника.

22 серпня екс-чиновник написав, що детективи бюро незаконно закривають справи, щоб не розслідувати порушення своїх колег.