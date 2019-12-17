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17 грудня • оновлено в 11:18
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Суд зобов'язав ГПУ виплатити скандальному Кулику 1,6 млн

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Окружний адміністративний суд Києва зобов'язав Генпрокуратуру виплатити звільненому прокурору Костянтину Кулику близько 1,6 млн гривень.

Згідно з рішенням суду Кулик повинен отримати премії і компенсації за час перебування на посаді військового прокурора сил антитерористичної операції, передає РБК-Україна.

Експрокурор подав позов в жовтні 2019 року, і в грудні колишній глава ОАСК Павло Вовк повністю задовольнивши позовні вимоги Кулика.

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В матеріалах справи йдеться, що експрокурор знаходився в зоні АТО і отримає статус "учасник бойових дій", а значить йому належить одноразова грошова допомога в розмірі 50% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби. Всього Кулику нарахували премій і компенсацій в розмірі 1 617 952 гривень.

Відзначимо, що ГПУ намагалася довести суду, що при звільненні з військової служби в 2017 році Кулик сам подав рапорт про відмову від перерахунку належних йому премій і компенсацій, але суд відхилив цей аргумент.

Костянтин Кулик

Костянтин Кулик

thepage.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка звільнив прокурора Костянтина Кулика з органів прокуратури.

  • Колишній військовий прокурор Костянтин Кулик, можливо, замішаний в корупційному скандалі з сином екс-віце-президента США Джо Байдена. Як пише The New York Times, саме Кулик готував документи зі звинуваченнями Хантера Байдена, коли він входив до правління української газової компанії Burisma Holdings.

  • На сайті президента України запустили електронну петицію за звільнення колишнього військового прокурора сил АТО Костянтина Кулика з Офісу генпрокурора.

  • Пізніше спливли подробиці скандалу з гаком поверхом в будинку для прокурора Кулика.

  • Також стало відомо, що Костянтин Кулик оформляється на роботу в Службу безпеки України.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Костянтин Кулик
Місце
Україна
Тег
Офіс генерального прокурора України
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