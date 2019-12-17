Суд зобов'язав ГПУ виплатити скандальному Кулику 1,6 млн

Окружний адміністративний суд Києва зобов'язав Генпрокуратуру виплатити звільненому прокурору Костянтину Кулику близько 1,6 млн гривень.

Згідно з рішенням суду Кулик повинен отримати премії і компенсації за час перебування на посаді військового прокурора сил антитерористичної операції, передає РБК-Україна.

Експрокурор подав позов в жовтні 2019 року, і в грудні колишній глава ОАСК Павло Вовк повністю задовольнивши позовні вимоги Кулика.

В матеріалах справи йдеться, що експрокурор знаходився в зоні АТО і отримає статус "учасник бойових дій", а значить йому належить одноразова грошова допомога в розмірі 50% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби. Всього Кулику нарахували премій і компенсацій в розмірі 1 617 952 гривень.

Відзначимо, що ГПУ намагалася довести суду, що при звільненні з військової служби в 2017 році Кулик сам подав рапорт про відмову від перерахунку належних йому премій і компенсацій, але суд відхилив цей аргумент.

Костянтин Кулик thepage.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка звільнив прокурора Костянтина Кулика з органів прокуратури.

Колишній військовий прокурор Костянтин Кулик, можливо, замішаний в корупційному скандалі з сином екс-віце-президента США Джо Байдена. Як пише The New York Times, саме Кулик готував документи зі звинуваченнями Хантера Байдена, коли він входив до правління української газової компанії Burisma Holdings.

На сайті президента України запустили електронну петицію за звільнення колишнього військового прокурора сил АТО Костянтина Кулика з Офісу генпрокурора.

Пізніше спливли подробиці скандалу з гаком поверхом в будинку для прокурора Кулика.

Також стало відомо, що Костянтин Кулик оформляється на роботу в Службу безпеки України.

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