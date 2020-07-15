Суд зняв арешт з майна Богатирьової: у списку ікони та злиток золота

З майна колишньої міністерки охорони здоров'я України Раїси Богатирьової зняли арешт.

Відповідне рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд, пише "Українська правда".

Таким чином було задоволено клопотання захисту чиновниці часів президентства Віктора Януковича.

У списку майна, яке перебувало під арештом, близько десятка ікон, золотий злиток вагою 2,5 грама, дорогоцінні камені, пам'ятні монети, золотий значок "Партії регіонів" вагою 1,34 грама, а також готівка.

Детальний список:

готівкові – 30850 грн, 1650 євро і 1500 доларів;

банківський метал – золотий злиток вагою 2,5 грама 999,9 проби, виробництва Швейцарії;

дароносиця, виготовлена зі срібла, з ртутної позолотою і гравіюванням, розміром 19х9,5х3 см;

ікона Господь Вседержитель;

ікона із зображенням святих;

ікона із зображенням Ігумена Почаївського;

ікона із зображенням Пресвятої Богородиці Курської Знамення;

ікона із зображенням Божої матері;

ікона із зображенням Ангела-Хранителя;

ікона із зображенням святої мучениці Раїси;

вазочка для цукерок;

картина із зображенням народження Ісуса Христа;

дві золоті сережки 585 проби, вагою 7,72 грама;

два каменю цитрин, 2,59 грам;

пам'ятна монета "пруф-лайк 100 рублів";

пам'ятна монета 1 долар "Father Frost";

значок "Партія Регіонів", золото 585 проба, вага 1,34 грама;

монета "10 KWACHA REPUBLIK OF MALAWI mother nature of Afrika endangered wildlife";

монета "Прем'єрміністр України 2000-2001, ексклюзивна колекція Україна, 2004";

монета "Прем'єрміністр України 2005, ексклюзивна колекція Україна, 2005";

монета "Помаранчева революція 2004, Інавгурація Президента України 23.01.2005 рр.".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Апеляційна палата Вищого антикорупційного судна 4 червня скасувала запобіжний захід Раїсі Богатирьовій.

Нагадаємо, що вона була міністром охорони здоров'я двічі – з кінця січня 1999 по січень 2000 року, а також з лютий 2012 по лютий 2014 го. Її звільнили 23 лютого 2014 року за постановою Верховної Ради.