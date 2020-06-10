Суд знову дозволив заарештувати екснардепа Жеваго

Печерський районний суд Києва ухвалив рішення обрати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою колишньому народному депутату, співвласнику гірничорудної компанії Ferrexpo і групи "Фінанси і Кредит" Костянтину Жеваго.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Державне бюро розслідувань, дозвіл було видано в середу, 10 червня.

"Печерський суд розглянув клопотання і ухвалив рішення обрати запобіжний захід утримання під вартою, що є необхідним кроком для його арешту і екстрадиції при встановленні місця знаходження", – заявили в ГБР.

Нагадаємо, в кінці травня з'явилася інформація, що Київський апеляційний суд скасував ухвалу Печерського райсуду на арешт Жеваго.

Костянтин Жеваго fttc.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в грудні 2019 року суд дозволив заарештувати колишнього народного депутата Костянтина Жеваго, якого підозрюють в розтраті майна банку "Фінанси і кредит".

Пізніше Національний банк України почав примусове стягнення 1,5 млрд грн з ексвласника банку "Фінанси та Кредит" Жеваго. Також стало відомо, що Жеваго викупив борги свого збанкрутілого банку.