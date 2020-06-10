Головна Новини
11 червня • оновлено в 02:08
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Суд знову дозволив заарештувати екснардепа Жеваго

  • Печерський районний суд Києва вирішив обрати запобіжний захід Жеваго у вигляді утримання під вартою.

  • Це необхідно для його арешту і екстрадиції при встановленні місця знаходження.

  • Раніше Київський апеляційний суд скасував дозвіл на арешт колишнього нардепа.

1.4т
Читати матеріал російською

Печерський районний суд Києва ухвалив рішення обрати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою колишньому народному депутату, співвласнику гірничорудної компанії Ferrexpo і групи "Фінанси і Кредит" Костянтину Жеваго.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Державне бюро розслідувань, дозвіл було видано в середу, 10 червня.

"Печерський суд розглянув клопотання і ухвалив рішення обрати запобіжний захід утримання під вартою, що є необхідним кроком для його арешту і екстрадиції при встановленні місця знаходження", – заявили в ГБР.

Нагадаємо, в кінці травня з'явилася інформація, що Київський апеляційний суд скасував ухвалу Печерського райсуду на арешт Жеваго.

Костянтин Жеваго

Костянтин Жеваго

fttc.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в грудні 2019 року суд дозволив заарештувати колишнього народного депутата Костянтина Жеваго, якого підозрюють в розтраті майна банку "Фінанси і кредит".

Пізніше Національний банк України почав примусове стягнення 1,5 млрд грн з ексвласника банку "Фінанси та Кредит" Жеваго. Також стало відомо, що Жеваго викупив борги свого збанкрутілого банку.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Кирило Лютий
Місце
Україна
Тег
Державне Бюро Розслідувань
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Розслідування

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 28 381.

    Вилікувалися: 12 769. Померли: 833.

  • У світі захворіли більше 7,4 млн осіб, загинули – більше 416 тисяч.

  • Карантин в Україні продовжать після 22 червня: названа причина.

  • Ціни на маски в Україні обвалилися в 10 разів: раніше їх можна було купити за 50 грн штуку!

  • ВООЗ засумнівалася в достовірності даних по смертності від коронавірусу в Росії: "виглядає незвично".

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги