Суд засекретив особистості 12 свідків у справі Boeing рейсу МН17, збитого над Донбасом

Суд у Гаазі ухвалив рішення зберегти анонімність 12 свідків у справі літака Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17, який був збитий на Донбасі в 2014 році.

Про це стало відомо 23 квітня, повідомляє ТАСС. Раніше захист одного з чотирьох обвинувачених росіянина Олега Пулатова, подав апеляцію на рішення суду гарантувати 13 особам статус свідків, яким загрожує небезпека, і, відповідно, зберегти їх анонімність.

Як ухвалив суд, щодо одного з них рішення про надання статусу свідка, якому загрожує небезпека, було ухвалено з порушенням існуючих процедур.

Суд засекретив особистості 12 свідків у справі боїнгу рейсу МН17, збитого над Донбасом ВВС

"Рішення судового слідчого щодо статусу 12 інших свідків було збережено в силі. Це означає, що вони залишаться засекреченими", – пояснили в суді.

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