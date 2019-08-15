Суд заочно заарештував міністра-утікача Януковича

Печерський районний суд Києва заочно заарештував ексміністра-утікача внутрішніх справ України Віталія Захарченка.

Посилаючись на резолютивну частину рішення, Інтерфакс-Україна пише, що за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України суд 15 серпня ухвалив обрати щодо Захарченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Визначення слідчого судді може бути оскаржене в Київському апеляційному суді. Як відомо, Захарченко втік з України разом з тодішнім президентом Віктором Януковичем.

Нагадаємо, Захарченко та його оточення підозрюються у відмиванні понад 10,3 млрд грн через Смартбанк (Київ).

Крім того, Захарченко підозрюється в організації у складі організованої злочинної групи перевищення влади і службових повноважень співробітниками правоохоронних органів з метою перешкоджання проведенню мітингів, що призвело до масових жертв серед мітингувальників під час масових акцій протесту в Києві 18-20 лютого 2014 року.

Віталій Захарченко LIGA.net

З цього приводу в квітні 2018 року Печерський районний суд Києва надав дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування щодо ексміністра внутрішніх справ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Печерський суд Києва скасував арешт майна нідерландської компанії "Фонд Адміністративне бюро LVV" в рамках справи про незаконне збагачення і відмивання грошей ексміністром МВС України Віталієм Захарченком. Однак в ГПУ пообіцяли заарештувати активи повторно.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!