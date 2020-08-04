Суд залишив під вартою підозрюваного у державній зраді генерала СБУ Шайтанова

Олексій Тітофф Розслідування 15:23, 4.08.2020 Оновлено: 15:25, 4.08.2020

У Києві суд продовжив арешт генерал-майору СБУ Валерію Шайтанову, якого звинувачують у державній зраді.

Таке рішення у вівторок, 4 серпня, ухвалив Шевченківський районний суд столиці. Рішенням суду арешт Шайтанову продовжили до 2 жовтня 2020 року.

Відзначимо, що на суді адвокат Шайтанова просив відпустити підсудного під особисте зобов'язання, або ж призначити заставу. Однак суддя вирішив, що підозрюваний може чинити тиск на хід справи або ж втекти з країни.

Додамо, що раніше Київський апеляційний суд також залишив офіцера під вартою, рішенням від 9 червня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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