Суд залишив під вартою підозрюваного у державній зраді генерала СБУ Шайтанова
У Києві суд продовжив арешт генерал-майору СБУ Валерію Шайтанову, якого звинувачують у державній зраді.
Таке рішення у вівторок, 4 серпня, ухвалив Шевченківський районний суд столиці. Рішенням суду арешт Шайтанову продовжили до 2 жовтня 2020 року.
Відзначимо, що на суді адвокат Шайтанова просив відпустити підсудного під особисте зобов'язання, або ж призначити заставу. Однак суддя вирішив, що підозрюваний може чинити тиск на хід справи або ж втекти з країни.
Додамо, що раніше Київський апеляційний суд також залишив офіцера під вартою, рішенням від 9 червня.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Контррозвідка СБУ затримала генерал-майора Валерія Шайтанова 14 квітня 2020.
Генерала підозрюють в зраді, теракти в Україні, організації вбивства Адама Осмаєва.
За словами колишніх і діючих працівників СБ України, Валерій Шайтанов – один з керівників Центру спеціальних операцій "А" – виконував своєрідні завдання і "спілкувався" з ватажками терористів з "ДНР".
16 квітня в Києві затримали соратника генерала – колишнього співробітника "Альфи". Під час обшуку у нього виявили арсенал зброї та боєприпасів.
В СБУ повідомили, що полковник ФСБ РФ Ігор Єгоров, який має відношення до вербування Шайтанова в той же час був одним з організаторів окупації і розгортання терористичної діяльності на Донбасі.