Суд залишив під вартою підозрюваного у державній зраді генерала СБУ Шайтанова

Київський апеляційний суд залишив під вартою генерал-майора Служби безпеки України, підозрюваного в державній зраді і пособництві в замаху на терористичний акт.

Про це повідомили в пресслужбі суду. Таким чином, колегія суддів відхилила апеляцію захисту на рішення Шевченківського районного суду Києва від 10 червня про продовження терміну запобіжного заходу.

"2 липня 2020 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту на рішення слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 10 червня 2020 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Служби безпеки України, і подовжен у відношенні підозрюваного Ш. запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 8 серпня 2020 року включно", – сказано в повідомленні пресслужби.

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