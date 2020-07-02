Суд залишив під вартою підозрюваного у державній зраді генерала СБУ Шайтанова
Суд відхилив апеляцію адвокатів Шайтанова. СБУ
Київський апеляційний суд залишив під вартою генерал-майора Служби безпеки України, підозрюваного в державній зраді і пособництві в замаху на терористичний акт.
Про це повідомили в пресслужбі суду. Таким чином, колегія суддів відхилила апеляцію захисту на рішення Шевченківського районного суду Києва від 10 червня про продовження терміну запобіжного заходу.
"2 липня 2020 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту на рішення слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 10 червня 2020 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Служби безпеки України, і подовжен у відношенні підозрюваного Ш. запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 8 серпня 2020 року включно", – сказано в повідомленні пресслужби.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
14 квітня СБУ затримала за підозрою в державній зраді і здійсненні терактів завербованого Росією генерал-майора відомства Валерія Шайтанова, який за завданням російських спецслужб планував вбивство добровольця Адама Осмаєва.
Шевченківський районний суд Києва заарештував його на 60 діб.
4 червня Шевченківський районний суд Києва на півроку продовжив терміни розслідування стосовно генерал-майора Шайтанова.
9 червня Київський апеляційний суд відхилив апеляцію захисту Шайтанова і залишив в силі запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 12 червня.
10 червня Шевченсковскій районний суд Києва продовжив термін перебування Шайтанова під вартою до 8 серпня. Його адвокати подали апеляцію.