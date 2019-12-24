Суд заарештував скандальну ексчиновницю Пімахову: все, що потрібно знати про резонансну справу

Скандально відому колишню першу заступницю голови Державної міграційної служби України Діну Пімахову, яку звинувачують в корупції та незаконному оформленні виду на проживання в Україні для іноземців, взяли під домашній арешт.

Пімахова також відома скандалом навколо Національного антикорупційного бюро в листопаді 2017 року, і подальшими "розбірками" між НАБУ, ГПУ і СБУ через розкриття та затримання детектива Антикорупційного бюро, який працював під прикриттям.

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Біографія

Біографічних відомостей про ексчиновницю в мережі не так і багато. Відомо, що Пімахова народилася у 1980 році, принаймні цей рік вказано на її сторінці в Facebook. Родом жінка із Запоріжжя, має три освіти за спеціальностями - "правознавство", "державне управління у сфері національної безпеки" і "бізнес-адміністрування".

Діна Пімахова

Свою кар'єру вона розпочала в рідному місті в 1999 році на посаді державного виконавця. За досить короткий період дійшла до позиції заступника начальника обласного відділу Державної виконавчої служби.

У 2007 році отримала посаду начальника одного з відділів Міністерства охорони навколишнього природного середовища України (нині Міністерство екології та природних ресурсів).

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У березні 2011 року призначена на посаду директора Департаменту паспортного контролю та громадянства Державної міграційної служби.

Першим заступником голови Державної міграційної служби України Пімахова була призначена Кабміном 18 січня 2017 році.

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Скандал з НАБУ і звинувачення в корупції

29 листопада 2017 року з'явилося повідомлення про те, що співробітники СБУ затримали агента Національного антикорупційного бюро.

За інформацією правоохоронців, син колишнього народного депутата від Партії регіонів Юрія Боярського, виконуючи незаконні вказівки окремих керівників НАБУ, неодноразово намагався спровокувати Пімахову, пропонуючи великі суми хабарів за прийняття нею незаконних рішень щодо легалізації в Україні громадян В'єтнаму та Ірану, яких навіть не існувало в реальності.

Діна Пимахова "Слово і діло"

В результаті, при спробі передати першу частину хабара в розмірі 15 тис. доларів США, агент НАБУ був затриманий на місці скоєння злочину співробітниками СБУ.

Як на наступний день розповіла сама Пімахова, вона самостійно звернулася до Служби безпеки України після спроб агента НАБУ спровокувати її на дачу хабара. За її словами, чоловік втерся до неї в довіру, а пізніше став просити допомоги в питаннях незаконної легалізації перебування іноземних громадян на території України.

У самому ж НАБУ опублікували заяву, в якій звинуватили Генпрокуратуру і Службу безпеки в зриві "спецоперації", спрямованої нібито на виявлення "учасників організованого злочинного угруповання" в Державній міграційній службі України.

В антикорупційному відомстві повідомили, що чиновниця ДМСУ сама неодноразово озвучувала їх детективу вимоги про отримання "заохочення" у сумі 30 тисяч доларів США - спочатку за позитивне вирішення питання про надання іноземцю громадянства України, а згодом - за надання дозволу на проживання на території України. З моменту початку спецоперації в квітні 2017 року, задокументовано ще чимало фактів незаконної діяльності організованого злочинного угруповання у складі діючих і колишніх працівників центрального апарату і територіальних підрозділів ДМСУ.

Сама ж Пімахова стверджує, що хабар у агента НАБУ не вимагала і підкреслила, що готова нести відповідальність за будь-які свої слова та дії.

Після всіх внутрішніх розглядів в правоохоронних органах, все встало на свої місця, і детектива НАБУ відпустили.

Після скандалу чиновниця взяла собі відпустку, а навесні 2018 року оголосила, що за власним бажанням залишає посаду.

Як пояснили в САП, на той момент довести до суду кримінальну справу, відкриту щодо Пімахової, не представлялося можливим через дії СБУ і ГПУ.

Через два роки, 19 грудня НАБУ повідомило Пімаховій про підозру по ч.4 ст.368 Кримінального кодексу – одержання неправомірної вигоди посадовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, за вчинення в інтересах третьої особи дії з використанням свого службового становища.

Її підозрюють в тому, що вона запропонувала організувати оформлення громадянину В'єтнаму посвідки на проживання в Україні та одержанні неправомірної вигоди в розмірі $1800.

23 грудня, за клопотанням прокурора САП, Вищий антикорупційний суд відправив колишню першу заступницю голови ДМС під нічний домашній арешт до 21 лютого 2020 року.

Елітна квартира на мамі, а Porsche Cayenne на бабусі-пенсіонерки

Через кілька тижнів після скандалу, Bihus. Info опублікував розслідування, в якому стверджується, що Пимахова володіє квартирою в елітному ЖК столиці, а також дорогу машину. При цьому, судячи з даних декларації, у тоді ще чиновниці були досить скромні доходи.

Діна Пимахова "Бігмір"

У програмі журналісти відзначили, що з 1999 року Пімахова працює на державних посадах і ніколи не мала бізнесу. За 2016 рік вона заробила всього 132 тис. грн, а її чоловік - взагалі нічого. У декларації держслужбовця міграційної служби зазначено, що вона володіє квартирою на 68 кв. м і користується ще однією на 120 кв. метрів.

Із Запоріжжя в Київ чиновниця переїхала в 2007 році, але вже в наступному році купила однокімнатну квартиру на 68 кв.м. за $183 тис. кредитних доларів. Чиновниця планувала повернути борг тільки в 2029 році. Нерухомості у жінки тоді взагалі не було, поручителем за кредитом виступив її тесть Валерій Пімахов.

Однак вона прострочила платежі по кредиту, тому в 2014 році банк виграв суд з вимогою витребувати у Пімахової майже 1 млн грн боргу.

Але, незважаючи на це, вона все ж знайшла кілька мільйонів гривень на ще одну квартиру. Так, в 2012 році Пімахова купила квартиру на 120 кв. м в елітному ЖК "Изумруд" і через кілька тижнів переписала її на свою матір Світлану Луценко, яка живе в селі Григорівка Запорізької області і працює завідуючою в місцевому дитячому садку.

Bihus. Info

Bihus. Info

Ні вона, ні її чоловік ніколи не мали бізнесу, однак крім квартири в столиці Пімахова також володіє дорогим автомобілем Porsche Cayenne, який записаний на 72-річну бабусю. Але, слід зазначити, користується ним, як і квартирою, її дочка. У 2015 році Пімахова потрапила на цій машині в ДТП, хоча в її декларації, дані про авто відсутні.

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