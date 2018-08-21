Суд заарештував ще двох підозрюваних у нападі на Гандзюк: названо імена

Херсонський міський суд заарештував 21 серпня ще двох підозрюваних у нападі на активістку Катерину Гандзюк на 60 діб.

Про це повідомив спікер Національної поліції Ярослав Тракало "Українській правді". Чоловікам обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави. Їх підозрюють у співучасті в замаху.

За даними видання, одного з підозрюваних звуть Віктор Торбін. Адвокат зачитав на засіданні звернення від "Української добровольчої армії", де зазначено, що він брав участь у зоні проведення АТО і захищав українські позиції біля селища Піски. Також він був у складі батальйону, який у 2014 році захищав українські позиції в Донецькому аеропорту, позицій біля шахти "Бутівка" і був у складі батальйону неподалік Авдіївки.

Віктор Торбін Facebook / Мар'яна П'єцух

Крім того, екс-боєць у 2015 році отримав кульове поранення. Він має багато нагород. Правозахисник просив для Торбіна домашній арешт. Він фігурує в підозрі як організатор замаху. Про замовників не згадується.

Підозрюваний очолює дві громадські організації: "Херсонська фортеця" і "Добровольців учасників АТО "Добровольці Божої Пари". Крім того, з березня 2018 року він керує Херсонським загоном Української добровольчої армії.

Другого підозрюваного звуть Володимир Васянович. Він, як і Торбін, був нагороджений у 2016 році орденом за мужність II-го ступеню. Також був бійцем УДА. Васянович відомий за участю в проекті "Переможці". Зокрема, чоловік має протез на нозі.

Володимир Васянович Facebook / Мар'яна П'єцух

Нагадаємо, що Гандзюк облили сірчаною кислотою біля її будинку 31 липня. 3 серпня поліція повідомила про затримання одного підозрюваного, яким виявився Микола Новіков. 6 серпня суд вирішив взяти його під варту до 1 жовтня.

7 серпня голова Нацполіції Сергій Князєв розповів, що в справі з'явився ще один підозрюваний. Також у поліції оприлюднили нові дані про кислоту, якою облили активістку. Наступного дня генпрокурор Юрій Луценко розповів, кого СБУ підозрює у замаху на активістку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 серпня суд заарештував підозрюваного Віктора Горбунова до 16 жовтня. Більше того, Князєв розповів, що всього затримано п'ятеро осіб. За його словами, більшість із них - учасники АТО.