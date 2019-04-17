Суд заарештував нове майно Януковича: що втратив екс-президент

У Києві Печерський суд заарештував земельну ділянку в селі Нові Петрівці, квартиру, житловий будинок і два паркувальні місця, які належать президенту-втікачу Віктору Януковичу.

Арешт накладено у кримінальній справі про викрадення архієпископа Олександра (Драбинка), за яким Янукович проходить як підозрюваний, передає "Лівий берег".

Повідомляється, що в рамках кримінального провадження, для забезпечення цивільного позову у справі, в слідства виникла необхідність в арешті майна, яке належить екс-гаранту.

Так, рішенням від 26 березня суд заарештував: земельну ділянку загальною площею 1,7688 га (Нові Петрівці), квартиру (адреса не вказана), машиномісце в підземному паркінгу загальною площею 20 кв. м, гараж (машиномісце в підземному паркінгу) загальною площею 19,9 кв. м, житловий будинок у Вишгородському житловому масиві в Києві.

Віктор Янукович

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Викрадення Драбинка використовувалося для тиску на митрополита Володимира, щоб домогтися від нього зречення від престолу глави УПЦ МП (РПЦ в Україні). Для цього також було представлено неправдиву історію з викраденням монахинь із київського монастиря, у якій свідком проходив Драбинко.

Генпрокуратура склала повідомлення про підозру екс-президенту Віктору Януковичу у викраденні помічника глави УПЦ Володимира, митрополита Олександра (Драбинка).

Також Генеральна прокуратура України заочно оголосила підозру екс-міністру МВС Віталію Захарченку та екс-голові київської міліції Валерію Коряку а справі про викрадення Драбинка.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!