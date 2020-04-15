Суд заарештував генерала СБУ, підозрюваного в роботі на ФСБ

Юрій Сергієнко Розслідування 18:23, 15.04.2020 Оновлено: 18:47, 15.04.2020

Шевченківський районний суд Києва заарештував на 60 діб генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, підозрюваного в роботі на ФСБ РФ.

Відповідний запобіжний захід було обрано 15 квітня, повідомляє Служба безпеки України.

СБУ

"Сьогодні Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід для викритого контррозвідкою СБУ агента ФСБ Валерія Шайтанова – утримання під вартою строком 60 діб", – сказано в повідомленні.

У спецслужбі нагадали, що підозрюваному інкримінується ч.1 ст.111 ( "Державна зрада") і ст. 258 ( "Терористичний акт") КК.

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