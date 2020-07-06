Суд заарештував ділка, який за $200 тисяч обіцяв посаду в Кабміні

Суд обрав запобіжний захід чоловіку, якого підозрюють в обіцянці посади в уряді України за 200 тисяч доларів.

Фігурант розслідування заарештований із правом внесення застави в 1,2 млн грн, повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ.

За даними слідства, чоловік за 200 тисяч доларів обіцяв громадянину ввести його в закриту впливову групу і вирішити питання про його призначення на посаду в Кабміні.

Підозрюваного затримали 3 липня в одному з кафе Луцька під час отримання хабаря. Правоохоронці вилучили кошти, заяву про вступ до закритої групи, завірену печаткою, і перстень як доказ, що потерпілий став почесним її членом.

Зловмиснику повідомили про підозру за частиною 4 статті 190 (шахрайство) КК. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Служба безпеки України затримала у Вінниці злочинну групу, яка вимагала у місцевого підприємця понад 1,1 мільйона гривень. Одним із затриманих виявився ексспівробітник міліції, який представлявся радником глави держави. У нього було посвідчення працівника Офісу президента.