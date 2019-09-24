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24 вересня • оновлено в 11:14
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Суд взявся за скандального Єфремова: усі подробиці

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Вищий антикорупційний суд України 24 вересня розгляне справу ексглави фракції Партії регіонів Олександра Єфремова щодо ухвалення так званих "законів 16 січня".

Про це повідомляє пресслужба Вищого антикорупційного суду України. Зокрема, обвинуваченими виступають Єфремов, екснардеп від Партії регіонів Олександр Стоян і екснардеп від Компартії України Сергій Гордієнко.

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Олександр Єфремов

Олександр Єфремов

"Кореспондент"

Так, Єфремова звинувачують у скоєнні злочинів, передбачених статтями 364 (зловживання владою або службовим становищем), 27 і 366 (пособництво в службовій підробці) Кримінального кодексу України.

Стояна і Гордієнка – у зловживанні владою та службовому підробленні.

Нагадаємо, що 16 січня 2014 року Верховна Рада проголосувала за так звані "диктаторські законопроєкти", які були спрямовані на перешкоджання проведенню мирних акцій протесту. Тоді народні депутати голосували руками, тож оголошені результати голосування вважають фальсифікованими.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Олександр Єфремов
Місце
Україна
Тег
Партія регіонів
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