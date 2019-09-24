Суд взявся за скандального Єфремова: усі подробиці

Вищий антикорупційний суд України 24 вересня розгляне справу ексглави фракції Партії регіонів Олександра Єфремова щодо ухвалення так званих "законів 16 січня".
Про це повідомляє пресслужба Вищого антикорупційного суду України. Зокрема, обвинуваченими виступають Єфремов, екснардеп від Партії регіонів Олександр Стоян і екснардеп від Компартії України Сергій Гордієнко.
Олександр Єфремов
"Кореспондент"
Так, Єфремова звинувачують у скоєнні злочинів, передбачених статтями 364 (зловживання владою або службовим становищем), 27 і 366 (пособництво в службовій підробці) Кримінального кодексу України.
Стояна і Гордієнка – у зловживанні владою та службовому підробленні.
Нагадаємо, що 16 січня 2014 року Верховна Рада проголосувала за так звані "диктаторські законопроєкти", які були спрямовані на перешкоджання проведенню мирних акцій протесту. Тоді народні депутати голосували руками, тож оголошені результати голосування вважають фальсифікованими.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Єфремова затримали за підозрою в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України 30 липня 2016 року в аеропорту Києва. Крім того, йому інкримінують підтримку "ЛНР", а також незаконне заволодіння майном "Луганськвугілля".
Ексрегіонал Володимир Ландик розповів, що захоплення Луганської ОДА та СБУ відбулося саме за командою Єфремова.
Зі свого боку в "Опозиційному блоці" назвали справу проти Єфремова сфабрикованою, а Ландика закликали притягнути до відповідальності.
Єфремов заявив, що вважає свій арешт бажанням влади відвернути увагу суспільства від проблем у державі. Крім того, генпрокурор Юрій Луценко повідомляв, що екснардеп особисто причетний до розпалювання війни на сході України.
3 січня 2017 року правоохоронці вручили Єфремову обвинувальний акт. Луценко пояснив, що його підозрюють одразу в декількох злочинах: захоплення державних або громадських будівель чи споруд (ст. 341 КК), посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110), створення терористичної групи чи організації (ст. 258-3), державна зрада (ст. 111).
У ФБР розповіли, що ексрегіонал перевів мільйони доларів на рахунки підконтрольних йому іноземних компаній.
У Швейцарії розсекретили дані про те, що з 2006 року на пов'язані з Єфремовим рахунки у їхній країні надійшли 33 мільйони швейцарських франків.
Також у листопаді 2017 року свідок розповів про обставини проведення мітингів і підготовку до проведення незаконного референдуму навесні 2014 року на території Луганської області у справі Єфремова.
8 липня стало відомо, що справу Єфремова нібито через велику завантаженість апеляційного суду в Луганську перенесли до Києва.
22 липня Київський апеляційний суд ухвалив рішення випустити його з-під варти.
Старобільський районний суд Луганської області 18 вересня скасував цілодобовий домашній арешт Єфремова.
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