Суд визнав винними в порушенні законів і звичаїв війни "козаків ЛНР"

Суд виніс заочний вирок чотирьом членам незаконного збройного формування Росії, громадянам України, які входили до складу так званої "козачої національної гвардії Всевеликого війська Донського імені Платонова".

Організатор злочинного угруповання засуджено до 10 років і 6 місяців в'язниці, ще трьох – до 10 років позбавлення волі, повідомляється на сайті Офісу генпрокурора.

Їх визнали винними в незаконному позбавленні волі і викрадення людей; участі в незаконному збройному формуванні; незаконному поводженні зі зброєю, боєприпасами і вибуховими речовинами; веденні агресивної війни, порушенні законів і звичаїв війни (ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК).

Зазначається, що засуджені з травня по липень 2014 року вони, в складі НВФ в Луганській області, відомі як "група Телегіна", викрали шістьох жителів Лисичанська і погрожували зброєю, а також фізичним насильством.

Вказані особи порушили статтю 52 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Вони насильно утримували викрадених громадян, змушували їх копати окопи і траншеї, будувати бліндажі, захисні барикади. Укріплення зводилися в напрямку Сєвєродонецька біля Пролетарського моста через річку Сіверський Донець.

Засуджені зараз переховуються від органів слідства і суду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, суд виніс вирок жительці Великої Новосілки Донецької області, яка брала участь в організації незаконного референдуму по створенню "ДНР".

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