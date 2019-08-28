Суд вирішує долю Богатирьової: всі подробиці

Печерський районний суд Києва 28 серпня обере запобіжний захід ексглаві МОЗ України, затриманої 27 серпня в аеропорту "Жуляни" (Київ), Раїсі Богатирьовій.
Засідання з розгляду клопотання прокуратури почалося на 15:30 (щоб подивитися трансляцію, проскролльте сторінку до кінця).
OBOZREVATEL стежить за ходом судового процесу онлайн:
16:00 З аргументами виступає адвокат Богатирьової, він заявив, що її затримання в аеропорту Києва було незаконним.
Адвокат Богатирьової
скріншот відео
15:45 Прокуратура просить запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
Богатирьова на засіданні суду
скріншот відео
Раїса Богатирьова
focus.ua
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
Богатирьову доставили в суд відразу ж після затримання, але він не ухвалював рішення, оскільки вже було неробочий час. Тому ніч екс-міністр провела в КПЗ.
Як заявив колишній однопартієць Богатирьової Михайло Добкін, вона була готова до того, що її затримають і нібито добровільно прилетіла в Україну, щоб дати свідчення.
У серпні 2016 року Інтерпол припинив розшукові заходи щодо Раїси Богатирьової, але в тому ж році Печерський районний суд Києва повторно дозволив ГПУ почати заочне розслідування проти екс-міністра, після чого її викликали на допит до Києва, але вона не з'явилася.
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