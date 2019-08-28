Суд вирішує долю Богатирьової: всі подробиці

Печерський районний суд Києва 28 серпня обере запобіжний захід ексглаві МОЗ України, затриманої 27 серпня в аеропорту "Жуляни" (Київ), Раїсі Богатирьовій.

Засідання з розгляду клопотання прокуратури почалося на 15:30 (щоб подивитися трансляцію, проскролльте сторінку до кінця).

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16:00 З аргументами виступає адвокат Богатирьової, він заявив, що її затримання в аеропорту Києва було незаконним.

15:45 Прокуратура просить запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

Богатирьову доставили в суд відразу ж після затримання, але він не ухвалював рішення, оскільки вже було неробочий час. Тому ніч екс-міністр провела в КПЗ.

Як заявив колишній однопартієць Богатирьової Михайло Добкін, вона була готова до того, що її затримають і нібито добровільно прилетіла в Україну, щоб дати свідчення.