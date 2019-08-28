Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

Суд вирішує долю Богатирьової: всі подробиці

2.9т Читати матеріал російською

Печерський районний суд Києва 28 серпня обере запобіжний захід ексглаві МОЗ України, затриманої 27 серпня в аеропорту "Жуляни" (Київ), Раїсі Богатирьовій.

Засідання з розгляду клопотання прокуратури почалося на 15:30 (щоб подивитися трансляцію, проскролльте сторінку до кінця).

OBOZREVATEL стежить за ходом судового процесу онлайн:

16:00 З аргументами виступає адвокат Богатирьової, він заявив, що її затримання в аеропорту Києва було незаконним.

Адвокат Богатирьової

Адвокат Богатирьової

скріншот відео

15:45 Прокуратура просить запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Богатирьова на засіданні суду

Богатирьова на засіданні суду

скріншот відео

Раїса Богатирьова

Раїса Богатирьова

focus.ua

Новина оновлюється.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Затримання Богатирьової" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Затримання Богатирьової
Особа
Раїса Богатирьова
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Кокс Раскумаренко
Кокс Раскумаренко
Оказывается при супрунихе было и есть все гуд. Я фуею.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Кризский Игорь
Кризский Игорь
Кокс Раскумаренко, При Богатыревой и Януковоще твоем було супер.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...