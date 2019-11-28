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29 листопада • оновлено в 10:55
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Допоміг закон Савченко: суд випустив із СІЗО екскомандира "Беркута"

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У середу, 27 листопада, Київський апеляційний суд звільнив з-під арешту колишнього командира харківської роти "Беркута" Віктора Шаповалова, якого звинувачують у причетності до розстрілів на Майдані.

Про це повідомляється на сторінці Адвокатської дорадчої групи в Facebook. Беркутівець перебував у СІЗО з 2015 року.

"27 листопада Київський апеляційний суд звільнив з-під варти Віктора Шаповалова, обвинуваченого в перевищенні влади і службових повноважень 18 лютого 2014 під час протистояння в центрі міста, що спричинило тяжкі наслідки", – йдеться у повідомленні.

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Суд випустив із СІЗО екскомандира "Беркута" Шаповалова

Суд випустив із СІЗО екскомандира "Беркута" Шаповалова

24 канал

Замість арешту суд встановив Шаповалову запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту з 22 до 6 ранку без носіння браслета.

Це стало можливим завдяки закону колишньої народної депутатки Надії Савченко. Згідно з документом Шаповалов провів під вартою 9 років, оскільки день перебування в СІЗО зараховується за два дні колонії. При цьому 10 років – максимально можливий термін позбавлення волі, передбачений для злочинів, в яких звинувачується екскомандир "Беркута".

Представники сторони потерпілих запевнили, що суд не повідомляв їм про розгляд апеляційної скарги Шаповалова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше суд відпустив з-під варти відомого сепаратиста Сергія Гнатьєва, який здійснив замах на добровольця ОУН. У цьому випадку захист також скористався законом Савченко.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Розстріли на Майдані
Особа
Надія Савченко
Місце
Україна
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