Суд виправдав скандального журналіста Коцабу

Апеляційний суд Львівської області залишив без змін рішення Долинського районного суду Івано-Франківської області щодо журналіста і блогера Руслана Коцаби, якого звинувачували у державній зраді.

Про це повідомила сьогодні, 29 травня, адвокат Коцаби Тетяна Монтян у Facebook. Таким чином, суд повернув чинність виправдувальному вироку.

Як відомо, на початку 2015 року СБУ затримала Коцабу за підозрою у державній зраді. Той нібито намагався зірвати мобілізацію.

12 травня 2016 року Івано-Франківський міський суд визнав винним Руслана Коцабу за статтею "перешкоджання діяльності Збройним Силам України" та призначив йому покарання у вигляді ув'язнення на 3,5 роки.

14 липня 2016 року Апеляційний суд Івано-Франківської області повністю виправдав журналіста.

У червні 2017 року Вищий спецсуд скасував виправдувальний вирок Коцабі, відправивши справу на повторний розгляд до апеляційного суду Івано-Франківської області.