Суд виправдав колишнього заступника голови Рівненської ОДА, який погорів на хабарі

Дубенський районний суд виправдав колишнього заступника голови Рівненської ОДА Тараса Пустовіта, який підозрювався у вимаганні грошей та був спійманий на хабарі у 8 тис. доларів у 2015 році.

Як повідомляє "Четвертая власть", суд виніс вирок Пустовіту 29 грудня, але при цьому визнав його винним у шахрайстві (ч.2 ст.15, ч.2 ст.190 КК) і призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на два роки.

"На підставі ст.75 КК, звільнити Пустовіта від відбування покарання з встановленням іспитового строку на два роки", — сказано в постанові.

Тарас Пустовіт Радіо ТРЕК

Також суд постановив виправдати Пустовіта за звинуваченням у хабарництві "у зв'язку з недоведеністю в його діях складу кримінального правопорушення".

Суддя Олександра Жуковська при цьому визнала неприпустимими частину доказів, які надала прокуратура. У постанові зазначено, що суд не отримав стовідсоткових доказів, що Пустовіт вимагав хабар і мав вплив на рішення конкурсної комісії з перевезень, за яке нібито й вимагав гроші.

Олександра Жуковська "Четверта влада"

Як повідомляв OBOZREVATEL, керівник київського банку попалася на великому хабарі. Її спіймали в Києві 26 грудня, жінка вимагала майже мільйон гривень.