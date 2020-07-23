Суд виніс вердикт у справі луцького терориста Кривоша
У четвер, 23 липня, суд в Луцьку виніс рішення взяти під варту на 60 днів терориста Максима Кривоша без можливості внесення застави.
Кривош буде утримуватися в СІЗО до 18 вересня.
Після оголошення рішення суду терорист вигукнув: "Я всіх прошу чекати продовження перформенсу "Антисистема".
Адвокат підозрюваного заявив, що не подаватиме апеляцію на рішення суду, так як його клієнт не наполягає на цьому.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
21 липня в центрі Луцька Максим Кривош взяв в заручники пасажирів автобуса Берестечко – Красилівка і погрожував підірвати його.
Були опубліковані вимоги терориста, який захопив автобус у Луцьку.
Лише під вечір терорист випустив заручників з автобуса, його затримали.
Пізніше заручники з Луцька розповіли про 13-годинний полон в автобусі.
Кривошу повідомили про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу:
ч.1 ст. 258 (терористичний акт);
ч.2 ст. 147 (захоплення заручників, здійснене щодо неповнолітнього або поєднане з погрозою знищення людей);
ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу);
ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
У суді Кривош заявив, що відпустив заручників тільки після спілкування з президентом України Володимиром Зеленським, адже він єдиний виконав його вимоги.