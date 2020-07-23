Суд виніс вердикт у справі луцького терориста Кривоша

У четвер, 23 липня, суд в Луцьку виніс рішення взяти під варту на 60 днів терориста Максима Кривоша без можливості внесення застави.

Кривош буде утримуватися в СІЗО до 18 вересня.

Після оголошення рішення суду терорист вигукнув: "Я всіх прошу чекати продовження перформенсу "Антисистема".

Адвокат підозрюваного заявив, що не подаватиме апеляцію на рішення суду, так як його клієнт не наполягає на цьому.

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