Суд виніс вердикт у справі луцького терориста Кривоша
У четвер, 23 липня, суд в Луцьку виніс рішення взяти під варту на 60 днів терориста Максима Кривоша без можливості внесення застави.
Кривош буде утримуватися в СІЗО до 18 вересня.
Після оголошення рішення суду терорист вигукнув: "Я всіх прошу чекати продовження перформенсу "Антисистема".
Адвокат підозрюваного заявив, що не подаватиме апеляцію на рішення суду, так як його клієнт не наполягає на цьому.
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