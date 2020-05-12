Суд виніс скандальне рішення щодо Микитася і зняв усі зобов'язання – журналістка

Вищий антикорупційний суд України звільнив від судових зобов'язань скандального забудовника, колишнього нардепа Максима Микитася, підозрюваного у заволодінні майном Національної гвардії.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомила журналістка Світлана Крюкова. Вона уточнила, що рішення було ухвалене 12 травня.
"Як я і передбачала, сьогодні Вищий Антикорупційний суд під головуванням судді Біцюка звільнив забудовника Микитася від судових зобов'язань – браслет, паспорт, заборона на виїзд за кордон. Все, вже все можна", – йдеться у повідомленні.
За даними журналістки, найближчого четверга, 14 травня, суд звільнить Микитася від застави і відпустить на волю.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в Україні під прикриттям найбільшої будівельної держкорпорації "Укрбуд" існує масштабна імперія. Сама корпорація не раз фігурувала у численних скандалах.
Масова забудова з боку "Укрбуду" відбувалася завдяки постійним внескам нових інвесторів і сумнівним тендерам. Довгий час корпорацією керував народний депутат України VIII скликання Максим Микитась.
14 травня 2019 року до посадових осіб "Укрбуду" з обшуками приходили працівники НАБУ. Слідчі дії проводилися в ході розслідування корупційної схеми з нерухомістю, в результаті якої головне управління Нацгвардії, за версією слідства, втратило активи на 81,6 млн гривень.
В кінці серпня 2019 року проти скандального забудовника зареєстрували ще одне провадження.
Суд стягнув на користь держави заставу колишнього народного депутата і скандального забудовника Максима Микитася, якого підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії на більш ніж 81 мільйон гривень.
20 квітня 2020 року стало відомо, що Вищий антикорупційний суд не взяв під варту Микитася, якого підозрюють у заволодінні чужим майном.
29 квітня з'ясувалося, що Вищий антикорупційний суд стягнув із Микита в дохід держави 30 мільйонів гривень. Також йому призначено нову заставу в розмірі 100 мільйонів гривень.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура зажадала взяти під варту Максима Микитася.
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