Суд виніс скандальне рішення щодо Микитася і зняв усі зобов'язання – журналістка

Вищий антикорупційний суд України звільнив від судових зобов'язань скандального забудовника, колишнього нардепа Максима Микитася, підозрюваного у заволодінні майном Національної гвардії.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила журналістка Світлана Крюкова. Вона уточнила, що рішення було ухвалене 12 травня.

"Як я і передбачала, сьогодні Вищий Антикорупційний суд під головуванням судді Біцюка звільнив забудовника Микитася від судових зобов'язань – браслет, паспорт, заборона на виїзд за кордон. Все, вже все можна", – йдеться у повідомленні.

За даними журналістки, найближчого четверга, 14 травня, суд звільнить Микитася від застави і відпустить на волю.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!