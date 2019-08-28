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Суд виніс рішення щодо Богатирьової

1.1т Читати матеріал російською

Печерський районний суд Києва взяв ексміністра охорони здоров'я Раїсу Богатирьову, яку затримали в аеропорту "Жуляни", під варту на 60 днів, визначивши їй заставу в розмірі 6 млн грн.

Про це повідомляє "Громадське".

Таким чином суд задовольнив клопотання прокуратури про арешт екссоратниці колишнього президента України Віктора Януковича.

Раїсу Богатирьову взяли під варту на 2 місяці

Раїсу Богатирьову взяли під варту на 2 місяці

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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