Суд виніс рішення щодо Богатирьової

Печерський районний суд Києва взяв ексміністра охорони здоров'я Раїсу Богатирьову, яку затримали в аеропорту "Жуляни", під варту на 60 днів, визначивши їй заставу в розмірі 6 млн грн.
Про це повідомляє "Громадське".
Таким чином суд задовольнив клопотання прокуратури про арешт екссоратниці колишнього президента України Віктора Януковича.
Раїсу Богатирьову взяли під варту на 2 місяці
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
Богатирьову доставили в суд відразу ж після затримання, але він не ухвалював рішення, оскільки вже був неробочий час. Тому ніч ексміністр провела в КПЗ.
Як заявив колишній однопартієць Богатирьової Михайло Добкін, вона була готова до того, що її затримають і нібито добровільно прилетіла в Україну, щоб дати свідчення.
У серпні 2016 року Інтерпол припинив розшукові заходи щодо Раїси Богатирьової, але в тому ж році Печерський районний суд Києва повторно дозволив ГПУ почати заочне розслідування проти ексміністра, після чого її викликали на допит до Києва, але вона не з'явилася.
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