Суд виніс рішення щодо Богатирьової

Печерський районний суд Києва взяв ексміністра охорони здоров'я Раїсу Богатирьову, яку затримали в аеропорту "Жуляни", під варту на 60 днів, визначивши їй заставу в розмірі 6 млн грн.

Про це повідомляє "Громадське".

Таким чином суд задовольнив клопотання прокуратури про арешт екссоратниці колишнього президента України Віктора Януковича.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Богатирьову доставили в суд відразу ж після затримання, але він не ухвалював рішення, оскільки вже був неробочий час. Тому ніч ексміністр провела в КПЗ.

Як заявив колишній однопартієць Богатирьової Михайло Добкін, вона була готова до того, що її затримають і нібито добровільно прилетіла в Україну, щоб дати свідчення.