Суд виніс нове рішення щодо скандального пропагандиста Вишинського: що відомо

У середу, 3 липня, Подільський райсуд Києва оголосив перерву у розгляді кримінальної справи стосовно журналіста, головного редактора "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського.
Розгляд провадження продовжиться 15 липня (о 16:15), стороні обвинувачення вирішено дати час для підготовки належним чином до засідання. Трансляція із залу суду велася RT (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
Кирила Вишинського доставляють у суд
Соцмережі
Як повідомляє "РИА Новости", захист мав подати клопотання про зміну пропагандисту запобіжного заходу.
"Буду клопотати, щоб Вишинського випустили під його особисту поруку", – розповів адвокат Андрій Доманський.
Вишинський у суді
Скрін видео
Вишинський у суді
Скрін видео
В ході засідання прокурори попросили відкласти справу до терміну закінчення запобіжного заходу Вишинському, зазначивши, що їм потрібен час для ознайомлення з матеріалами (26 томів). Адвокати Вишинського називали це затягуванням справи.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
5 травня 2018 року СБУ провела обшуки в офісі видання "РИА Новости Україна", у результаті яких було затримано Вишинського.
Проти нього відкрили кримінальне провадження за статтею "Державна зрада", також інкримінують дії, спрямовані на повалення конституційного ладу (ч.3 ст.109 КК України) і посягання на територіальну цілісність (ч.2 ст.110 КК України). Сам підозрюваний звинувачення заперечує.
Під час обшуків у Вишинського знайшли російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Затриманий журналіст у 2014 році отримав російську медаль "За заслуги перед вітчизною" за висвітлення анексії Криму.
17 травня Херсонський міський суд заарештував Вишинського на два місяці без права на заставу.
Пізніше він публічно попросив позбавити його громадянства України і попросив російське.
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