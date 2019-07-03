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Суд виніс нове рішення щодо скандального пропагандиста Вишинського: що відомо

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У середу, 3 липня, Подільський райсуд Києва оголосив перерву у розгляді кримінальної справи стосовно журналіста, головного редактора "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського.

Розгляд провадження продовжиться 15 липня (о 16:15), стороні обвинувачення вирішено дати час для підготовки належним чином до засідання. Трансляція із залу суду велася RT (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Кирила Вишинського доставляють у суд

Кирила Вишинського доставляють у суд

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Скандальний Вишинський розплакався у суді: з'явилося відео

Як повідомляє "РИА Новости", захист мав подати клопотання про зміну пропагандисту запобіжного заходу.

"Буду клопотати, щоб Вишинського випустили під його особисту поруку", – розповів адвокат Андрій Доманський.

Вишинський у суді

Вишинський у суді

Скрін видео

Вишинський у суді

Вишинський у суді

Скрін видео

В ході засідання прокурори попросили відкласти справу до терміну закінчення запобіжного заходу Вишинському, зазначивши, що їм потрібен час для ознайомлення з матеріалами (26 томів). Адвокати Вишинського називали це затягуванням справи.

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Теми
Криміналросійська пропаганда
Особа
Кирило Вишинський
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
пропагандавидео
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
Странно, убийц выпускают, а журналиста по полной мурыжат. Неужели так боятся?
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Свичкаренко Игорь
Свичкаренко Игорь
Свободу Вышинскому! В демократической стране журналисты не должны сидеть в тюрьме! Украина не Россия! Свободу Вышинскому!
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Макарский Александр
Макарский Александр
Треба взять в полон пару десятков рагулей-свыноебов батрачащих в России и обменять на нормального человека
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Макарский Александр, хватит одного моряка..
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