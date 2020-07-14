Суд виніс нове рішення щодо Гримчака і його "помічника"

Розслідування 16:09, 14.07.2020 Оновлено: 17:17, 14.07.2020

Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку.

Про це повідомили в пресслужбі ВАКС. Він залишиться під нічним домашнім арештом до 7 вересня.

Аналогічна запобіжний захід обрали і "помічнику" Гримчака.

"Колегія суддів Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання прокурора і продовжила термін дії запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту ексзаступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб і його "помічнику". Також продовжено до 7 вересня 2020 включно термін дії процесуальних обов'язків, покладених на обвинувачених", – повідомили в ВАКС.

ВАКС прийняв рішення про запобіжний захід для Гримчака і його "помічника"
(Facebook ВАКС)

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • 14 серпня 2019 року представники СБУ разом з НАБУ і ГПУ затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і ВПЛ України Юрія Гримчака.

  • Разом з ним був затриманий його помічник – Ігор Овдієнко, брат його дружини Юлії.

  • Журналіст Володимир Бойко запевнив, що для затримання Гримчака була зроблена фальсифікація.

  • У ГПУ заявляли, що підозрювані вимагали хабар в розмірі $ 1,1 млн за обіцянку забезпечити вплив на суддів ВСУ щодо винесення рішення на користь зацікавленої особи і також за здійснення впливу на відповідних посадових осіб Мінкультури та КМДА.

  • Адвокат Гримчака Тетяна Матяш заявила, що передача хабарі не була зафіксована, а замість 480 тис. Доларів у нього нібито вилучили півмільйона календариків.

  • 20 грудня Вищий антикорупційний суд залишив в силі арешт колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і ВПЛ України Юрія Гримчака, зменшивши суму застави в три рази.

  • 30 січня Гримчака звільнили з-під варти під домашній арешт.

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