Суд виніс нове рішення щодо Гримчака і його "помічника"

ВАКС прийняв рішення про запобіжний захід для Гримчака і його "помічника". Радіо Свобода

Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку.

Про це повідомили в пресслужбі ВАКС. Він залишиться під нічним домашнім арештом до 7 вересня.

Аналогічна запобіжний захід обрали і "помічнику" Гримчака.

"Колегія суддів Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання прокурора і продовжила термін дії запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту ексзаступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб і його "помічнику". Також продовжено до 7 вересня 2020 включно термін дії процесуальних обов'язків, покладених на обвинувачених", – повідомили в ВАКС.

ВАКС прийняв рішення про запобіжний захід для Гримчака і його "помічника" (Facebook ВАКС)

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