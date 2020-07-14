Суд виніс нове рішення щодо Гримчака і його "помічника"
ВАКС прийняв рішення про запобіжний захід для Гримчака і його "помічника". Радіо Свобода
Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку.
Про це повідомили в пресслужбі ВАКС. Він залишиться під нічним домашнім арештом до 7 вересня.
Аналогічна запобіжний захід обрали і "помічнику" Гримчака.
"Колегія суддів Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання прокурора і продовжила термін дії запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту ексзаступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб і його "помічнику". Також продовжено до 7 вересня 2020 включно термін дії процесуальних обов'язків, покладених на обвинувачених", – повідомили в ВАКС.
ВАКС прийняв рішення про запобіжний захід для Гримчака і його "помічника" (Facebook ВАКС)
Як повідомляв OBOZREVATEL :
14 серпня 2019 року представники СБУ разом з НАБУ і ГПУ затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і ВПЛ України Юрія Гримчака.
Разом з ним був затриманий його помічник – Ігор Овдієнко, брат його дружини Юлії.
Журналіст Володимир Бойко запевнив, що для затримання Гримчака була зроблена фальсифікація.
У ГПУ заявляли, що підозрювані вимагали хабар в розмірі $ 1,1 млн за обіцянку забезпечити вплив на суддів ВСУ щодо винесення рішення на користь зацікавленої особи і також за здійснення впливу на відповідних посадових осіб Мінкультури та КМДА.
Адвокат Гримчака Тетяна Матяш заявила, що передача хабарі не була зафіксована, а замість 480 тис. Доларів у нього нібито вилучили півмільйона календариків.
20 грудня Вищий антикорупційний суд залишив в силі арешт колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і ВПЛ України Юрія Гримчака, зменшивши суму застави в три рази.
30 січня Гримчака звільнили з-під варти під домашній арешт.
У травні Національне антикорупційне бюро України закрило одне кримінальне провадження щодо колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій України Юрія Гримчака.
22 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до Вищого антикорупційний суд обвинувальний акт щодо екс-заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака і його "помічника".