Вербувала АТОвців для терактів: суд відпустив підозрювану в державній зраді для обміну з "Л/ДНР"

У п'ятницю, 27 грудня, в залі суду була звільнена спортсменка Дарина Мастикашева, яку підозрювали в державній зраді.

Жінку готують до передачі Росії в рамках великого обміну полоненими. Про це повідомив у Facebook батько адвоката Валентина Рибіна Володимир (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що в рамках юридичного очищення судом була затверджена угода про визнання провини в обмін на звільнення "за відбутим" без конфіскації майна та припинення кримінального переслідування.

Обмін полоненими: суд відпустив Мастикашеву Facebook Володимира Рибіна

Рибін також розповів, що разом із Мастикашевою звільнено на тих же умовах і буде відправлено на обмін Олександра Каратая.

Нагадаємо, Мастикашева була затримана СБУ в серпні 2017 року за звинуваченням у державній зраді. За версією СБУ жінка вербувала колишніх учасників АТО для терактів.

Обмін полоненими: суд відпустив Мастикашеву Facebook Володимира Рибіна

Обмін полоненими: суд відпустив Мастикашеву Facebook Володимира Рибіна

Обмін полоненими: суд відпустив Мастикашеву Facebook Володимира Рибіна

Як уточнює "Страна", Рибін підтвердив, що Мастикашева була внесена в список на обмін полоненими.

"Сьогодні суд виніс вирок Дарині, оскільки раніше вона визнала свою провину. Суд постановив 2 роки, 4 місяці і 11 днів, але оскільки з серпня 2017 Дар'я перебувала в СІЗО, то по суті вона вже відбула весь термін. Зараз спільно з правоохоронцями Дарина відправляється в пункт збору для подальшого обміну", – заявив він.

Також адвокат повідомив, що Мастикашева є громадянкою України з реєстрацією в Каменському, і після проведеного обміну Дарина повернеться назад у рідне місто до матері і дитини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стали відомі імена інших фігурантів гучних розслідувань, яких можуть обміняти.

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