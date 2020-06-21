Суд відпустив фігуранта справи про вбивство "Сармата" відпочити на морі

Бердянський міськрайонний суд відпустив на відпочинок до моря обвинуваченого в організації вбивства ветерана АТО на Донбасі Віталія Олешка на позивний "Сармат" Євгена Бродського, який перебуває під домашнім арештом.

Про це пише hromadske з посиланням на ухвалу суду, отриману від побратимів загиблого. Суд відпустив Бродського на 5 днів – до 22 червня включно.

У документі зазначається, що до суду з відповідним клопотанням звернувся адвокат обвинуваченого, наголосивши на тому, що Бродському з дітьми нібито необхідно пройти оздоровлення в місті Бердянську. За адресою, яку вказав захисник, перебуває база відпочинку Sun resort.

"Ми дізналися, що він святкує свій день народження на косі, де база відпочинку Sun resort. Дзвонили офіційно через 102 з приводу порушення домашнього нічного арешту, а потім уже дізналися про цю ухвалу. Я так розумію, що Бердянський суд взагалі збожеволів", – розповів побратим "Сармата" Антон Пшеничний.

На його думку, Бродського відпустили для зустрічі з іншими фігурантами справи. Раніше суд звільнив з-під варти чотирьох обвинувачених, серед яких Михайло Сігіда, який відбуває домашній арешт у Бердянську.

"З огляду на те, що Сігіда зараз теж перебуває в Бердянську, самі розумієте, що в такі випадковості ми не віримо", – додав Пшеничний.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 липня 2018 року в Бердянську Запорізької області пострілом у спину вбили ветерана АТО Віталія Олешка.

У справі є 11 фігурантів. В організації вбивства обвинувачують Михайла Сігіду, Євгенія Бродського, Віталія Власюка. У скоєнні злочину – Артема Матюшина, Володимира Обухова, Миколу Ломаку, Максима Владимиренкова. Ще двоє – Денис Зеленкін і Тарас Мовчан – могли стежити за "Сарматом".