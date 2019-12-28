Суд відпустив для обміну "беркутівців", які вбили Небесну Сотню: українці повстали

Київський апеляційний суд відпустив з-під варти під особисте зобов'язання ексбійців спецпідрозділу "Беркут" Олега Янішевського, Сергія Зінченка і Павла Аброськіна, підозрюваних у розстрілах Небесної Сотні.
Скандальне рішення було ухвалено на засіданні 28 грудня в рамках підготовки до обміну полоненими між Україною і Росією. У залі скандували "Ганьба!" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Під СІЗО, де перебували підозрювані, зібралися противники їх видачі в рамках обміну "Л/ДНР".
Telegram-канал Андрія Павловського
Telegram-канал Андрія Павловського
Telegram-канал Андрія Павловського
Під час процесу стало відомо про те, що генеральний прокурор України Руслан Рябошапка замінив групу прокурорів у рамках резонансної справи щодо ексберкутівців. Після цього Олексій Донський, Ігор Земсков, Яніс Симонов і Денис Іванов покинули залу суду.
Симонов зазначив, що про постанову про заміну дізнався тільки 28 грудня, а Донський вибачився перед стороною потерпілих та суду. "Перед тим, як покинути зал, ми б хотіли вибачитися перед потерпілими і судом за цю ситуацію і сказати, що нам за все це дуже-дуже соромно. Спасибі", – сказав він.
Крім того, сторона звинувачення зачитала вимогу Рябошапки про зміну запобіжного заходу, оскільки всі фігуранти гучного розслідування включені в списки на обмін.
Нагадаємо, так звана "омбудсменка ДНР" Дар'я Морозова заявляла, що сім'ї колишніх спецназівців "Беркуту", а також фігурантів справи про події 2 травня в Одесі нібито самостійно попросили терористів "ДНР", щоб ті включили згаданих осіб до списків на обмін полоненими.
Ексберкутівці
"Громадське"
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Тристороння контактна група в Мінську домовилася про умови обміну полоненими до кінця 2019 року.
У суспільстві поширилася інформація про те, що українська сторона планує передати терористам "Л/ДНР" у процесі обміну полоненими колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", яких підозрюють у розстрілі активістів на Інститутській 20 лютого 2014 року.
Зокрема, мова йшла про Олега Янішевського, Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Сергія Тамтуру й Олександра Маринченка. Перед цим останнього навіть відпустили з СІЗО під домашній арешт.
Після цього громадська організація "Сім'я героїв Небесної сотні" звернулася до президента України Володимира Зеленського із закликом не допустити видачі в рамках обміну полоненими ексберкутівців, підозрюваних у вбивстві 48 осіб на Майдані у 2014 році.
На скандал відреагував адвокат Валентин Рибін і заявив, що Україна викреслила зі списку на обмін трьох ексбійців батальйону спецпризначення "Беркут", які перебувають у СІЗО.
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