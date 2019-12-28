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28 грудня • оновлено в 23:48
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Вікторія Довгань
Вікторія Довгань

Суд відпустив для обміну "беркутівців", які вбили Небесну Сотню: українці повстали

13т
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Київський апеляційний суд відпустив з-під варти під особисте зобов'язання ексбійців спецпідрозділу "Беркут" Олега Янішевського, Сергія Зінченка і Павла Аброськіна, підозрюваних у розстрілах Небесної Сотні.

Скандальне рішення було ухвалено на засіданні 28 грудня в рамках підготовки до обміну полоненими між Україною і Росією. У залі скандували "Ганьба!" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Під СІЗО, де перебували підозрювані, зібралися противники їх видачі в рамках обміну "Л/ДНР".

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Суд відпустив для обміну "беркутівців", які вбили Небесну Сотню: українці повстали

Telegram-канал Андрія Павловського

Суд відпустив для обміну "беркутівців", які вбили Небесну Сотню: українці повстали

Telegram-канал Андрія Павловського

Суд відпустив для обміну "беркутівців", які вбили Небесну Сотню: українці повстали

Telegram-канал Андрія Павловського

Під час процесу стало відомо про те, що генеральний прокурор України Руслан Рябошапка замінив групу прокурорів у рамках резонансної справи щодо ексберкутівців. Після цього Олексій Донський, Ігор Земсков, Яніс Симонов і Денис Іванов покинули залу суду.

Симонов зазначив, що про постанову про заміну дізнався тільки 28 грудня, а Донський вибачився перед стороною потерпілих та суду. "Перед тим, як покинути зал, ми б хотіли вибачитися перед потерпілими і судом за цю ситуацію і сказати, що нам за все це дуже-дуже соромно. Спасибі", – сказав він.

Крім того, сторона звинувачення зачитала вимогу Рябошапки про зміну запобіжного заходу, оскільки всі фігуранти гучного розслідування включені в списки на обмін.

Суд відпустив для обміну "беркутівців", які вбили Небесну Сотню: українці повстали

Нагадаємо, так звана "омбудсменка ДНР" Дар'я Морозова заявляла, що сім'ї колишніх спецназівців "Беркуту", а також фігурантів справи про події 2 травня в Одесі нібито самостійно попросили терористів "ДНР", щоб ті включили згаданих осіб до списків на обмін полоненими.

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Ексберкутівці

Ексберкутівці

"Громадське"

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Небесна Сотня Розстріли на Майдані Обмін полоненими
Місце
Україна Київ
Тег
Беркут
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Коментарі
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
А точно беркут убил (небесную сотню), да и сотня была не сотня,а 20-30 жмуров приписали подохших в то время,и не на майдане и не в тот день,
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Обосс теребит имена из списка на обмен как онанист бубульку! Читаю в Обоссе: Николай Бутрименко, освобожден из под стражи... С 14 года в украинской тюрьме.. НО ДО СИХ ПОР НЕ ОСУЖДЁН!! Так почему Обосс называет его преступником? Или взять беркутовцев. Их признали виновными? Осудили? Нет, просто держат 5 лет в СИЗО! Путин освобождает невиновных! Так мне видится из Израиля
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Odessa Dmitri
Odessa Dmitri
Да ладно, уже давным-давно всем понятно кто стрелял на Майдане. Надеюсь только, что ответят по полной
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