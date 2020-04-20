Суд відмовився заарештовувати скандального екснардепа Микитася
Вищий антикорупційний суд не взяв під варту екснардепа Максима Микитася, котрого підозрюють у заволодінні чужим майном.
І це навіть незважаючи на те, що він не вніс за себе призначену суму застави як альтернативу запобіжному заходу. Відповідне рішення 20 квітня ухвалила слідча суддя ВАКС Катерина Широка, повідомляє ТСН.
Зазначається, що раніше ВАКС стягнув із обвинуваченого 81 млн гривень застави за порушення зобов’язань – Микитась, зокрема, спілкувався з двома фігурантами у його справі.
Опісля суд вирішив збільшити розмір застави для колишнього народного депутата до 100 млн гривень, які той мав внести протягом п'яти днів.
У зв’язку з несплатою грошей представник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звернувся до суду з клопотанням про взяття Микитася під варту, однак у цьому йому було відмовлено повністю.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Україні під прикриттям найбільшої будівельної держкорпорації "Укрбуд" існує масштабна імперія. Сама корпорація не раз фігурувала в численних скандалах.
Масова забудова з боку "Укрбуду" відбувається завдяки постійним внескам нових інвесторів і сумнівним тендерам. Довгий час корпорацією керував народний депутат України VIII скликання Максим Микитась.
Раніше він був викритий у новій афері, коли переміг у тендері на реконструкцію транспортної розв'язки на Шулявському мості. Це трапилося за допомогою пов'язаних із Микитасем компаній.
14 травня до посадових осіб "Укрбуду" з обшуками приходили працівники НАБУ. Слідчі дії проводилися в процесі розслідування корупційної схеми з нерухомістю, внаслідок якої головне управління Нацгвардії, за версією слідства, втратило активи на 81,6 млн гривень.
Наприкінці серпня 2019 року проти скандального забудовника відкрили ще одну справу.
Київська адміністрація видала фірмі з орбіти Микитася вихідні дані на будівництво 51-метрового комплексу в Печерському районі столиці.
Будівельна корпорація "Укрбуд" знову опинилася в центрі скандалу. 17 вересня народна депутатка VII-VIII скликань Наталія Новак заявила, що компанія ухиляється від сплати податків.
У Києві 2 жовтня біля офісу державної будівельної корпорації "Укрбуд" влаштували пікет.
Рада директорів державного "Укрбуду" в листопаді затвердила на пост президента Сергія Кучера. Він відомий цілою низкою схем у будівельній сфері та є партнером Микитася.
Суд стягнув на користь держави заставу колишнього народного депутата і скандального забудовника Максима Микитася, якого підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії на більш ніж 81 мільйон гривень.