Суд відмовився заарештовувати скандального екснардепа Микитася

Вищий антикорупційний суд не взяв під варту екснардепа Максима Микитася, котрого підозрюють у заволодінні чужим майном.

І це навіть незважаючи на те, що він не вніс за себе призначену суму застави як альтернативу запобіжному заходу. Відповідне рішення 20 квітня ухвалила слідча суддя ВАКС Катерина Широка, повідомляє ТСН.

Зазначається, що раніше ВАКС стягнув із обвинуваченого 81 млн гривень застави за порушення зобов’язань – Микитась, зокрема, спілкувався з двома фігурантами у його справі.

Максим Микитась

Опісля суд вирішив збільшити розмір застави для колишнього народного депутата до 100 млн гривень, які той мав внести протягом п'яти днів.

У зв’язку з несплатою грошей представник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звернувся до суду з клопотанням про взяття Микитася під варту, однак у цьому йому було відмовлено повністю.

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