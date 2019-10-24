Суд відмовився повернути Шокіна на посаду генпрокурора

Колишньому генпрокурору України Віктора Шокіна відмовили у відновленні його на посаді.

Таке рішення прийняла касаційна адміністративна палата Верховного суду, передають "Українські новини". Про це оголосила колегія суддів.

Незважаючи на те, що Верховний суд відмовив Шокіну в перегляді рішення Вищого адміністративного суду, який відмовився поновити його на посаді генерального прокурора, рішення й досі може бути оскаржене у Великій палаті Верховного суду.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Шокін обіймав посаду генерального прокурора України з 10 лютого 2015 року до 3 квітня 2016 року.

Після цього він в адміністративному порядку оскаржував звільнення з посади генерального прокурора, але суд відхилив розгляд позову.

Останнім часом у ЗМІ Шокін згадується в контексті історії із закриттям справи компанії Burisma, в якій фігурував син ексвіце-президента США Джо Байдена Хантер. Він свого часу обіймав посаду у раді директорів української газової компанії.

Йдеться про те, що Шокін нібито був звільнений з посади генпрокурора через принципову позицію в питанні і небажання припиняти розслідування.

У розшифровці телефонної розмови президента США Дональда Трампа і Зеленського від 25 липня 2019 року ймовірно також згадується Шокін. Трамп говорить про прокурора, який активно розслідував справу Burisma, не називаючи його імені, і шкодує про те, що генпрокурор був звільнений.

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