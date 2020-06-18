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Суд відмовив у затриманні росіян, які захопили кораблі ВМС України у Керченській протоці, – ЗМІ

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Розслідування
4,3 т.
Суд не дозволив затримати силовиків РФ за захоплення кораблів ВМС України

Суд відмовив у затриманні росіян, які захопили кораблі ВМС України в Керченській протоці

Шевченківський районний суд Києва відмовився дати дозвіл на затримання російських силовиків, які брали участь у захопленні 25 листопада 2018 року українських кораблів у Керченській протоці.

Про це з посиланням на матеріали суду повідомляє "РБК-Україна". Зі свого боку прокуратура відмову судді так і не оскаржила.

Зокрема, судом було відхилено клопотання Офісу генпрокурора про надання дозволу на затримання командирів кораблів РФ "Дон" і "Суздалець" Олексія Саляєва і Сергія Щербакова, а також співробітників прикордонного управління ФСБ Андрія Шєїна й Олексія Шатохіна в рамках заочного розслідування.

В ОГП просили про надання дозволу на затримання росіян – для доставлення їх до суду, а також обрання запобіжного заходу у вигляді арешту.

Слідство зазначало, що підозрювані вчинили акт агресії і здійснили напад на українські кораблі. Їх дії, як відомо, призвели до травмування двох і взяття в полон 24 українців, а також нанесення шкоди на 260 млн гривень.

Захоплені українські кораблі, які РФ повернула через рік

Захоплені українські кораблі, які РФ повернула через рік

За даними слідства, всі підозрювані росіяни ухиляються від кримінальної відповідальності, переховуючись у Криму, вони оголошені в розшук.

Однак суддя Тетяна Левицька "визнала недостатніми" ці заяви. На її думку, прокурори не надали доказів того, що росіяни дійсно ховаються від слідства і можуть йому перешкоджати. Водночас Офіс генпрокурора не оскаржив ці рішення в апеляції.

​​​​​Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаПовернення українських кораблів РосієюсудОфіс генерального прокурора УкраїниЗМІрозслідування
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