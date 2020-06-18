Суд відмовив у затриманні росіян, які захопили кораблі ВМС України у Керченській протоці, – ЗМІ
Суд відмовив у затриманні росіян, які захопили кораблі ВМС України в Керченській протоці
Шевченківський районний суд Києва відмовився дати дозвіл на затримання російських силовиків, які брали участь у захопленні 25 листопада 2018 року українських кораблів у Керченській протоці.
Про це з посиланням на матеріали суду повідомляє "РБК-Україна". Зі свого боку прокуратура відмову судді так і не оскаржила.
Зокрема, судом було відхилено клопотання Офісу генпрокурора про надання дозволу на затримання командирів кораблів РФ "Дон" і "Суздалець" Олексія Саляєва і Сергія Щербакова, а також співробітників прикордонного управління ФСБ Андрія Шєїна й Олексія Шатохіна в рамках заочного розслідування.
В ОГП просили про надання дозволу на затримання росіян – для доставлення їх до суду, а також обрання запобіжного заходу у вигляді арешту.
Слідство зазначало, що підозрювані вчинили акт агресії і здійснили напад на українські кораблі. Їх дії, як відомо, призвели до травмування двох і взяття в полон 24 українців, а також нанесення шкоди на 260 млн гривень.
Захоплені українські кораблі, які РФ повернула через рік
За даними слідства, всі підозрювані росіяни ухиляються від кримінальної відповідальності, переховуючись у Криму, вони оголошені в розшук.
Однак суддя Тетяна Левицька "визнала недостатніми" ці заяви. На її думку, прокурори не надали доказів того, що росіяни дійсно ховаються від слідства і можуть йому перешкоджати. Водночас Офіс генпрокурора не оскаржив ці рішення в апеляції.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 листопада 2018 року в Керченській протоці корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю та захопила три судна.
У полон потрапили 24 члени екіпажу, водночас три моряки отримали поранення. Окупанти незаконно помістили їх у московську в'язницю, звинувативши в "незаконному перетині державного кордону Росії".
Україна звернулася в Міжнародний трибунал ООН із морського права, щоб довести незаконність дій РФ.
25 травня 2019 року суд постановив негайно звільнити всіх українців і три захоплені кораблі, однак конкретних дій після цього не було.
Україна і Росія 7 вересня провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Літаки зі звільненими приземлилися в Москві й Києві.
Україні віддали всіх захоплених Росією моряків і 11 політв'язнів.
17 листопада українські кораблі окупанти вивели з акваторії "Генмола" в Керчі. Вони пішли Керченською протокою у бік Чорного моря на зустріч із рятувально-буксирним загоном ВМС України.
20 листопада в Очаків (Миколаївська область) прибули українські військові кораблі, які були захоплені Росією в листопаді 2018 року поблизу Керченської протоки.
Стало відомо, що Росія завдала трьом кораблям ВМС України, які були захоплені в листопаді 2018 року, збитків на суму понад 55,5 млн гривень.
Україна передала до Міжнародного трибуналу з морського права меморандум у справі про захоплення Росією українських моряків і кораблів у Чорному морі в листопаді 2018 року.