Суд відмовив у затриманні росіян, які захопили кораблі ВМС України у Керченській протоці, – ЗМІ

Суд відмовив у затриманні росіян, які захопили кораблі ВМС України в Керченській протоці

Шевченківський районний суд Києва відмовився дати дозвіл на затримання російських силовиків, які брали участь у захопленні 25 листопада 2018 року українських кораблів у Керченській протоці.

Про це з посиланням на матеріали суду повідомляє "РБК-Україна". Зі свого боку прокуратура відмову судді так і не оскаржила.

Зокрема, судом було відхилено клопотання Офісу генпрокурора про надання дозволу на затримання командирів кораблів РФ "Дон" і "Суздалець" Олексія Саляєва і Сергія Щербакова, а також співробітників прикордонного управління ФСБ Андрія Шєїна й Олексія Шатохіна в рамках заочного розслідування.

В ОГП просили про надання дозволу на затримання росіян – для доставлення їх до суду, а також обрання запобіжного заходу у вигляді арешту.

Слідство зазначало, що підозрювані вчинили акт агресії і здійснили напад на українські кораблі. Їх дії, як відомо, призвели до травмування двох і взяття в полон 24 українців, а також нанесення шкоди на 260 млн гривень.

Захоплені українські кораблі, які РФ повернула через рік

За даними слідства, всі підозрювані росіяни ухиляються від кримінальної відповідальності, переховуючись у Криму, вони оголошені в розшук.

Однак суддя Тетяна Левицька "визнала недостатніми" ці заяви. На її думку, прокурори не надали доказів того, що росіяни дійсно ховаються від слідства і можуть йому перешкоджати. Водночас Офіс генпрокурора не оскаржив ці рішення в апеляції.

​​​​​Як повідомляв OBOZREVATEL: