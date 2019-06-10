Суд ухвалив скандальне рішення щодо кримського судді-сепаратиста

Київський апеляційний суд звільнив із-під варти колишнього голову Апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука, якого підозрюють у державній зраді.

Як повідомила прес-служба прокуратури Криму на сторінці у Facebook, суд скасував рішення Голосіївського районного суду Києва щодо продовження терміну утримання його під вартою.

Захист пояснив, що підозрюваний є чинним суддею, оскільки 29 листопада 2018 року Верховний суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду визнав протиправним і скасував постанову Верховної Ради від 29 вересня 2016 року "Про звільнення судді".

Однак, відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", скасування постанови не є підставою для відновлення на посаді судді, тобто особа не отримала статус судді.

Валерій Чорнобук Радіо Свобода

Валерій Чорнобук Радіо Свобода

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Чорнобук був затриманий 3 листопада 2018 року у Києві. Правоохоронці оголосили у розшук чоловіка ще в липні 2018 року.

Його намагалися затримати у Дніпрі, однак колишньому судді вдалося втекти. Він переховувався в Україні, оскільки перебував у міжнародному розшуку.

Чорнобук очолював Апеляційний суд у Криму з грудня 2011-го по квітень 2014 року. Після анексії півострова він деякий час прослужив на боці України в дніпропетровському батальйоні.

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