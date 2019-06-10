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Суд ухвалив скандальне рішення щодо кримського судді-сепаратиста

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Київський апеляційний суд звільнив із-під варти колишнього голову Апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука, якого підозрюють у державній зраді.

Як повідомила прес-служба прокуратури Криму на сторінці у Facebook, суд скасував рішення Голосіївського районного суду Києва щодо продовження терміну утримання його під вартою.

Захист пояснив, що підозрюваний є чинним суддею, оскільки 29 листопада 2018 року Верховний суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду визнав протиправним і скасував постанову Верховної Ради від 29 вересня 2016 року "Про звільнення судді".

Однак, відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", скасування постанови не є підставою для відновлення на посаді судді, тобто особа не отримала статус судді.

Валерій Чорнобук

Валерій Чорнобук

Радіо Свобода

Валерій Чорнобук

Валерій Чорнобук

Радіо Свобода

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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