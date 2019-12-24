Суд ухвалив рішення щодо одіозної ексчиновниці Пімахової

Колишню першу заступницю голови Державної міграційної служби Діну Пімахову відправили під нічний домашній арешт до 21 лютого 2020 року.

Рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд, передає Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

У такий спосіб суд задовольнив клопотання прокурора САП про запобіжний захід. Крім того, Пімахова зобов'язана носити електронний браслет, а також прибувати до детектива, прокурора чи до суду.

Також ексчиновниці заборонено спілкуватися зі свідками у справі. У неї був вилучений на зберігання закордонний паспорт.

Суд ухвалив рішення щодо Пімахової РБК

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пімахова втрапила в корупційний скандал із детективом НАБУ.

У березні 2018 року Пімахову звільнили з міграційної служби за власним бажанням.

Також стало відомо, що чиновниця кілька років тому оформила на свою матір квартиру в Києві вартістю в кілька мільйонів гривень, а також елітне авто Porsche Cayenne, якими користується сама.

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