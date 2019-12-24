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24 грудня • оновлено в 13:24
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Суд ухвалив рішення щодо одіозної ексчиновниці Пімахової

1.1т
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Колишню першу заступницю голови Державної міграційної служби Діну Пімахову відправили під нічний домашній арешт до 21 лютого 2020 року.

Рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд, передає Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

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У такий спосіб суд задовольнив клопотання прокурора САП про запобіжний захід. Крім того, Пімахова зобов'язана носити електронний браслет, а також прибувати до детектива, прокурора чи до суду.

Також ексчиновниці заборонено спілкуватися зі свідками у справі. У неї був вилучений на зберігання закордонний паспорт.

Суд ухвалив рішення щодо Пімахової

Суд ухвалив рішення щодо Пімахової

РБК

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пімахова втрапила в корупційний скандал із детективом НАБУ.

У березні 2018 року Пімахову звільнили з міграційної служби за власним бажанням.

Також стало відомо, що чиновниця кілька років тому оформила на свою матір квартиру в Києві вартістю в кілька мільйонів гривень, а також елітне авто Porsche Cayenne, якими користується сама.

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Автор
Катерина Луговська
Місце
Україна
Тег
Державна міграційна служба України
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