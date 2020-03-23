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23 березня • оновлено в 10:32
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Суд у справі МН17 у Нідерландах розпочався без ЗМІ та громадськості: що відомо

1.3т
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У Нідерландах через спалах коронавірусу не будуть переносити судове засідання у справі збиття над Донбасом малайзійського Boeing 777 рейсу МН17, призначене на 23 березня.

Водночас на закрите засідання не допустять навіть представників громадськості та ЗМІ. Про це повідомляє "Укрінформ".

"23 березня 2020 року о 10:00 слухання у справі MH17 відбудуться, але без присутності громадськості та преси. Стежити за судовим процесом всі охочі зможуть через пряму трансляцію", – поінформували в суді.

У Нідерландах продовжаться слухання у справі МН17

У Нідерландах продовжаться слухання у справі МН17

Крім цього, через ситуацію в країні з коронавірусом на суді буде присутній лише один нідерландський прокурор, тоді як мали бути троє.

Однак невідомо, чи допустять на засідання захист одного з підозрюваних – підполковника-спецназівця ГРУ РФ Олега Пулатова, який виявив бажання брати участь у судовому процесі у справі МН17. Зазначається, що його інтереси представляють адвокати Сабіна тен Дуссхате і Баудевейн ван Ейк із нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt. Двоє нідерландських адвокатів співпрацюють із російською колегою Оленою Кутьїною.

Додамо, що із 17 березня у Нідерландах закрилися всі суди – з метою запобігання поширенню коронавірусу. Розглядаються тільки термінові справи, але з обмеженою кількістю учасників. Водночас слухання можна дивитися у прямому ефірі на сайті www.courtmh17.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Адвокат Джеррі Скіннер подав позов проти Росії і особисто президента Володимира Путіна від імені 40 сімей родичів жертв катастрофи МН17 до Європейського суду з прав людини.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
сул На Донбасі збитий Boeing-777
Місце
Нідерланди
Теги
розбився літак розслідування
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