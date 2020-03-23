Суд у справі МН17 у Нідерландах розпочався без ЗМІ та громадськості: що відомо

У Нідерландах через спалах коронавірусу не будуть переносити судове засідання у справі збиття над Донбасом малайзійського Boeing 777 рейсу МН17, призначене на 23 березня.

Водночас на закрите засідання не допустять навіть представників громадськості та ЗМІ. Про це повідомляє "Укрінформ".

"23 березня 2020 року о 10:00 слухання у справі MH17 відбудуться, але без присутності громадськості та преси. Стежити за судовим процесом всі охочі зможуть через пряму трансляцію", – поінформували в суді.

У Нідерландах продовжаться слухання у справі МН17

Крім цього, через ситуацію в країні з коронавірусом на суді буде присутній лише один нідерландський прокурор, тоді як мали бути троє.

Однак невідомо, чи допустять на засідання захист одного з підозрюваних – підполковника-спецназівця ГРУ РФ Олега Пулатова, який виявив бажання брати участь у судовому процесі у справі МН17. Зазначається, що його інтереси представляють адвокати Сабіна тен Дуссхате і Баудевейн ван Ейк із нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt. Двоє нідерландських адвокатів співпрацюють із російською колегою Оленою Кутьїною.

Додамо, що із 17 березня у Нідерландах закрилися всі суди – з метою запобігання поширенню коронавірусу. Розглядаються тільки термінові справи, але з обмеженою кількістю учасників. Водночас слухання можна дивитися у прямому ефірі на сайті www.courtmh17.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

9 березня у Нідерландах почалося судове засідання у справі авіакатастрофи літака Boeing 777, який збили над Донбасом 17 липня 2014 року. В результаті аварії загинули 298 осіб, які перебували на борту.

При цьому на судовий процес не з'явився жоден підозрюваний. Йдеться про росіян Сергія Дубинського, Ігоря Гіркіна і Олега Пулатова, а також про українця Леоніда Харченка.

Сторона обвинувачення у справі про катастрофу малайзійського Boeing МН17 заявила, що має докази про те, що лайнер був збитий із російської установки "Бук".

Характерно, що ексватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) рознервувався, коли йому зателефонував журналіст ВВС Стів Розенберг і почав ставити запитання про те, хто збив Boeing.

Нагадаємо, в Гаазі напередодні суду щодо катастрофи рейсу МН17 родичі загиблих влаштували мовчазний протест під посольством Росії, вимагаючи притягнути до відповідальності винних у трагедії.

Адвокат Джеррі Скіннер подав позов проти Росії і особисто президента Володимира Путіна від імені 40 сімей родичів жертв катастрофи МН17 до Європейського суду з прав людини.

Стало відомо, що судове засідання у справі про катастрофу малайзійського Boeing рейсу МН17, призначене на 23 березня, відбудеться за відсутності публіки.

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