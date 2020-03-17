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17 березня • оновлено в 13:48
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/ Розслідування

Суд у справі МН17 в Нідерландах пройде в закритому режимі: що трапилося

1.4т
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Судове засідання у справі щодо катастрофи малайзійського Boeing рейсу МН17, призначене на 23 березня, відбудеться у відсутності публіки.

Водночас за ходом слухань можна буде стежити в прямому ефірі на сайті суду. Про це повідомляє Reuters.

"Кримінальна справа щодо MH17 триватиме, як і планувалося, але в адаптованій формі. Родичі, преса, громадськість та інші зацікавлені сторони не можуть бути присутніми на цьому слуханні в судовому комплексі Схіпхола", – йдеться в повідомленні.

Суд у справі МН17 23 березня пройде в закритому режимі

Суд у справі МН17 23 березня пройде в закритому режимі

Наголошується, що з 17 березня в Нідерландах будуть закриті всі суди – з метою запобігання поширення коронавірусу. Тож слухання можна дивитися в прямому ефірі на веб-сайті www.courtmh17.com.

"В принципі, справи не розглядатимуться в суді до 6 квітня, однак обмежена кількість справ буде як і раніше розглядатися в суді, враховуючи кримінальне провадження MH17", – зазначили в повідомленні.

Відомо, що 23 березня в Судовому комплексі Схіпхол Окружний суд Гааги винесе рішення за заявами і запитами, які були представлені 9 і 10 березня. Після оголошення рішень суд, як очікується, призупинить розгляд справи до 10 ранку 8 червня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Адвокат Джеррі Скіннер подав позов проти Росії і особисто президента Володимира Путіна від імені 40 сімей родичів жертв катастрофи МН17 до Європейського суду з прав людини.

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Автор
Марина Ліснічук
Місце
Нідерланди
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Запад ДОЛЖЕН знать, что не смотря ни на что он ОБЯЗАН выделять не менее 4 млрд.$ ЕЖЕМЕСЯЧНО Украине для проведения всесторонних экономических и политических реформ, а также оказать БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ военную помощь на сумму не менее 5 млрд.$.И это только на 2020 год. Общая сумма финансовой помощи должна составить не менее 50 млрд.$ в год.В противном случае о евроатлантическом курсе Украины он может только мечтать.
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