Суд у справі МН17 в Нідерландах пройде в закритому режимі: що трапилося

Судове засідання у справі щодо катастрофи малайзійського Boeing рейсу МН17, призначене на 23 березня, відбудеться у відсутності публіки.

Водночас за ходом слухань можна буде стежити в прямому ефірі на сайті суду. Про це повідомляє Reuters.

"Кримінальна справа щодо MH17 триватиме, як і планувалося, але в адаптованій формі. Родичі, преса, громадськість та інші зацікавлені сторони не можуть бути присутніми на цьому слуханні в судовому комплексі Схіпхола", – йдеться в повідомленні.

Суд у справі МН17 23 березня пройде в закритому режимі

Наголошується, що з 17 березня в Нідерландах будуть закриті всі суди – з метою запобігання поширення коронавірусу. Тож слухання можна дивитися в прямому ефірі на веб-сайті www.courtmh17.com.

"В принципі, справи не розглядатимуться в суді до 6 квітня, однак обмежена кількість справ буде як і раніше розглядатися в суді, враховуючи кримінальне провадження MH17", – зазначили в повідомленні.

Відомо, що 23 березня в Судовому комплексі Схіпхол Окружний суд Гааги винесе рішення за заявами і запитами, які були представлені 9 і 10 березня. Після оголошення рішень суд, як очікується, призупинить розгляд справи до 10 ранку 8 червня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

9 березня в Нідерландах почалося судове засідання у справі авіакатастрофи літака Boeing 777, який збили над Донбасом 17 липня 2014 року. В результаті аварії загинули 298 осіб, які перебували на борту.

При цьому на судовий процес не з'явився жоден підозрюваний. Йдеться про росіян Сергія Дубинського, Ігоря Гіркіна і Олега Пулатова, а також про українця Леоніда Харченка.

Сторона обвинувачення у справі про катастрофу малайзійського Boeing МН17 заявила, що має докази про те, що лайнер був збитий з російської установки "Бук".

Характерно, що ексватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) рознервувався, коли йому зателефонував журналіст ВВС Стів Розенберг і почав ставити запитання про те, хто збив Boeing.

Нагадаємо, в Гаазі напередодні суду щодо катастрофи рейсу МН17 родичі загиблих влаштували мовчазний протест під посольством Росії, вимагаючи притягнути до відповідальності винних у трагедії.

Адвокат Джеррі Скіннер подав позов проти Росії і особисто президента Володимира Путіна від імені 40 сімей родичів жертв катастрофи МН17 до Європейського суду з прав людини.

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