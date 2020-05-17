Суд у справі МН17: в МЗС зробили прогноз щодо вироків

Вироків у справі збитого малайзійського Boeing 777, збитого в небі над Донбасом у 2014 році, слід чекати мінімум кілька років.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в інтерв'ю "Радіо Свобода". Він зазначив, що такі процеси не відбуваються швидко. При цьому, за його словами, швидкість не повинна зашкодити якості.

"Оскільки ми прекрасно розуміємо всі ризики подальшого оскарження відповідних рішень у Європейському суді з прав людини, нам потрібна якість. Наша мета – залучення Російської Федерації і її вищого керівництва до відповідальності за факти порушення міжнародного права, за анексію Криму, за втручання військових на Донбасі, зокрема, збивання малайзійського "Боїнга"", – наголосив Єнін.

Євген Єнін Радіо Свобода

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку квітня в Донецьку заарештували ключового фігуранта у справі про катастрофу малайзійського Boeing 777 Леоніда Харченка.

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